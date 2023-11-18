拜習會談 民主黨讚雙方對話 共和黨轟與中對話代價高

美中領導人15日結束舊金山會談，美國國會反應好壞參半。圖為拜習會結束、習近平要上車時，拜登與習近平再度握手。(歐新社)

美中領導人15日結束舊金山會談，美國國會反應好壞參半。民主黨 人多樂見雙方對話，讚許總統拜登 （Joe Biden）競爭與外交並進，共和黨人則批評與中國對話的代價太高。

美國總統拜登15日與習近平在舊金山進行長達4小時的會談。拜登表示，會談取得實質進展，美中同意重新開放軍事溝通管道，在類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）防制方面共同合作，並討論人工智慧（AI）議題。

聯邦參議院外委會主席卡丁(（Ben Cardin）16日率領達克沃斯（Tammy Duckworth）、夏亨（Jeanne Shaheen）、默克利（Jeff Merkley）等10名民主黨籍參議員發布聯合聲明，對拜習會 進展表達歡迎。

參議員們指出，芬太尼、氣候變遷合作與軍事溝通是美中之間部分最急迫的議題。他們讚許拜登展現領導風範，與中方往來解決上述議題；但他們呼籲北京，應拿出更多作為，阻擋芬太尼非法貿易。

參議員們說，負責任管控美中關係對美國及其盟友來說至關重要。「華府與北京在些許議題上雖仍存在挑戰，包括台灣、人權與美國公民在中國遭非法關押等，美中兩國領導人開放對話仍非常重要。」

眾議院外委會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）今天也與眾院外委會印太小組民主黨籍首席議員貝拉（Ami Bera）發布聯合聲明，表示樂見拜習會的舉行。

他們表示，在與中國競爭、捍衛自身利益之際，美國也須進行外交穩定雙邊關係，確保雙方不會無意間陷入衝突。

他們說：「拜登結合激烈競爭與持續外交的決定不僅謹慎，也對美國人民有利。」他們歡迎美中重啟高階軍事對話，並恢復對抗芬太尼製造與販運的合作。

不過，國會共和黨人對拜習會持不同看法。參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）15日透過聲明，批評拜登再次削弱美國國安利益。

里契表示，中國非正常國家，而是侵略國。他批評，拜登為換取一系列無意義工作小組及互動機制，對習近平做出讓步，「美國先前就曾尋求類似互動，且持續太長時間，並付出太高代價」。

里契指出，這麼做限制了美國在太平洋的政策，並削弱支持盟友的能力。在過去，美國政府為討好中國，放慢援助台灣速度，犧牲區域盟友利益。

共和黨籍眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）15日接受福斯新聞（Fox News）訪問時呼應指出，促成拜習會的代價太高，美國放慢制裁、防禦性行動，只為讓拜登能坐下來與習近平對話。

蓋拉格認為，就算拜習會達成成立芬太尼工作小組協議，他也希望看到工作小組成功，但代價還是太高。「我們預付現金給中國，但中方支票卻總是在投遞路上」。