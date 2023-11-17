新聞周刊：川普家族事業將由即將屆滿18歲的么兒接掌？

外傳川普（左）的事業將由明年3月將屆滿18歲的兒子拜倫‧川普(Barron Trump)（右）接手。（美聯社）

前總統川普 涉嫌浮報房地產價值誤導銀行及保險公司而遭紐約州 檢察長金融詐欺民事起訴，川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)及次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)同列被告，判決結果恐讓父子三人不得於紐約州繼續經商。川普數十年來建立的事業王國由誰接掌引起外界好奇，新聞周刊(Newsweek)17日報導，可能人選包括川普妻子梅蘭妮亞 ‧川普(Melania Trump)及明年3月將屆滿18歲的兒子拜倫‧川普(Barron Trump)，還有原本也被列為被告但後來獲檢方撤銷的長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)，或者川普與第二任妻子所生的次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)。

拜倫‧川普尚未成年，先前在有關川普集團(Trump Organization)接班人的討論裡一直被排除在外。但拜倫‧川普再過幾個月即將屆滿18歲。

報導指出，拜倫‧川普未來是否協助父親挽救家族事業名譽引起關注，但聯邦檢察官出身的資深律師麥考利夫(Michael McAuliffe)說：「簡而言之，不可能。」

麥考利夫指出，被告想要隱藏或轉移大筆資產卻不被法院發現，幾乎不可能達成，川普身陷多起刑事、民事訴訟，任何財務動作都會引起特別檢視，紐約民事訴訟的主審法官已經採取避免川普脫產的防範措施。麥考利夫說，對於川普集團事業來說，把決策任務交棒給18歲年輕人並非可行之道。

至於梅蘭妮亞‧川普接掌川普集團的可能性，川普任內第一夫人辦公室幕僚長葛瑞珊(Stephanie Grisham)先前接受新聞周刊訪問時說，除非梅蘭妮亞獲得保證可以「握有某種程度的實質權力」，否則對於拯救川普事業並無興趣。

麥考利夫分析，川普涉及司法問題盤根錯節，家族事業即使想要轉售或交棒，都將面臨困難重重。他說，川普集團短期之內關閉或出售的機率極低，未來如果因為訴訟結果，集團在紐約州面臨刑同企業死刑的命運，川普可能的因應手段是提請上訴並主張追索權(recourse)。