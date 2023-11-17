我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BJ's、ShopRite…多家連鎖超市感恩節送火雞

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

新聞周刊：川普家族事業將由即將屆滿18歲的么兒接掌？

記者顏伶如／即時報導
外傳川普（左）的事業將由明年3月將屆滿18歲的兒子拜倫‧川普(Barron Trump)（右）接手。（美聯社）
外傳川普（左）的事業將由明年3月將屆滿18歲的兒子拜倫‧川普(Barron Trump)（右）接手。（美聯社）

前總統川普涉嫌浮報房地產價值誤導銀行及保險公司而遭紐約州檢察長金融詐欺民事起訴，川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)及次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)同列被告，判決結果恐讓父子三人不得於紐約州繼續經商。川普數十年來建立的事業王國由誰接掌引起外界好奇，新聞周刊(Newsweek)17日報導，可能人選包括川普妻子梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)及明年3月將屆滿18歲的兒子拜倫‧川普(Barron Trump)，還有原本也被列為被告但後來獲檢方撤銷的長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)，或者川普與第二任妻子所生的次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)。

拜倫‧川普尚未成年，先前在有關川普集團(Trump Organization)接班人的討論裡一直被排除在外。但拜倫‧川普再過幾個月即將屆滿18歲。

報導指出，拜倫‧川普未來是否協助父親挽救家族事業名譽引起關注，但聯邦檢察官出身的資深律師麥考利夫(Michael McAuliffe)說：「簡而言之，不可能。」

麥考利夫指出，被告想要隱藏或轉移大筆資產卻不被法院發現，幾乎不可能達成，川普身陷多起刑事、民事訴訟，任何財務動作都會引起特別檢視，紐約民事訴訟的主審法官已經採取避免川普脫產的防範措施。麥考利夫說，對於川普集團事業來說，把決策任務交棒給18歲年輕人並非可行之道。

至於梅蘭妮亞‧川普接掌川普集團的可能性，川普任內第一夫人辦公室幕僚長葛瑞珊(Stephanie Grisham)先前接受新聞周刊訪問時說，除非梅蘭妮亞獲得保證可以「握有某種程度的實質權力」，否則對於拯救川普事業並無興趣。

麥考利夫分析，川普涉及司法問題盤根錯節，家族事業即使想要轉售或交棒，都將面臨困難重重。他說，川普集團短期之內關閉或出售的機率極低，未來如果因為訴訟結果，集團在紐約州面臨刑同企業死刑的命運，川普可能的因應手段是提請上訴並主張追索權(recourse)。

川普 梅蘭妮亞 紐約州

上一則

路透：習近平會拜登達目標 可專注處理內政問題

延伸閱讀

加州民調：拜登施政不滿意度 首次高於5成

加州民調：拜登施政不滿意度 首次高於5成
川普社群平台大虧 若不合併恐關閉

川普社群平台大虧 若不合併恐關閉
稱因政治因素遭控告 拜登子請法官對川普發傳票釐清

稱因政治因素遭控告 拜登子請法官對川普發傳票釐清
拜習金山會談／對中國政策 拜登、川普一以貫之

拜習金山會談／對中國政策 拜登、川普一以貫之

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」
趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」
愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血

愛阿華州弒師少年被判終身監禁 在法庭哭到流鼻血