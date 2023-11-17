新聞周刊：川普家族事業將由即將屆滿18歲的么兒接掌？
前總統川普涉嫌浮報房地產價值誤導銀行及保險公司而遭紐約州檢察長金融詐欺民事起訴，川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)及次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)同列被告，判決結果恐讓父子三人不得於紐約州繼續經商。川普數十年來建立的事業王國由誰接掌引起外界好奇，新聞周刊(Newsweek)17日報導，可能人選包括川普妻子梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)及明年3月將屆滿18歲的兒子拜倫‧川普(Barron Trump)，還有原本也被列為被告但後來獲檢方撤銷的長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)，或者川普與第二任妻子所生的次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)。
拜倫‧川普尚未成年，先前在有關川普集團(Trump Organization)接班人的討論裡一直被排除在外。但拜倫‧川普再過幾個月即將屆滿18歲。
報導指出，拜倫‧川普未來是否協助父親挽救家族事業名譽引起關注，但聯邦檢察官出身的資深律師麥考利夫(Michael McAuliffe)說：「簡而言之，不可能。」
麥考利夫指出，被告想要隱藏或轉移大筆資產卻不被法院發現，幾乎不可能達成，川普身陷多起刑事、民事訴訟，任何財務動作都會引起特別檢視，紐約民事訴訟的主審法官已經採取避免川普脫產的防範措施。麥考利夫說，對於川普集團事業來說，把決策任務交棒給18歲年輕人並非可行之道。
至於梅蘭妮亞‧川普接掌川普集團的可能性，川普任內第一夫人辦公室幕僚長葛瑞珊(Stephanie Grisham)先前接受新聞周刊訪問時說，除非梅蘭妮亞獲得保證可以「握有某種程度的實質權力」，否則對於拯救川普事業並無興趣。
麥考利夫分析，川普涉及司法問題盤根錯節，家族事業即使想要轉售或交棒，都將面臨困難重重。他說，川普集團短期之內關閉或出售的機率極低，未來如果因為訴訟結果，集團在紐約州面臨刑同企業死刑的命運，川普可能的因應手段是提請上訴並主張追索權(recourse)。
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