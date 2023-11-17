男子拿手機被看成掏槍而遭CBP擊斃 家屬提告過失致死

遭射擊30多槍的男子倒在血泊之中失去生命跡象。（美聯社）

今年5月，美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)接獲報案稱美墨邊境 傳出槍響而展開搜查，58歲亞利桑納州 男子馬提亞(Raymond Mattia)在自家門口遭盤查，探員喝令高舉雙手，馬提亞從外套拿出手機，黑夜加上現場狀況混亂被看成掏槍，3名探員合開30多槍，馬提亞身中9槍倒地死亡。馬提亞家屬委請律師17日向亞利桑納聯邦區域法院對海關與邊境保護局提出過失致死告訴。

根據海關與邊境保護局探員隨身攝影機錄影畫面，探員對馬提亞高喊「放下，放下」，馬提亞將一把帶鞘彎刀扔在地上，探員喝令「把手從口袋裡拿出來」，身穿綠色外套的馬提亞從外套口袋則拿出某件物品。幾乎在同一時間，3名探員連開多槍，馬提亞中彈之後倒地。遺落在地上的物品則是一支手機。

馬提亞的61歲姊姊安妮特‧馬提亞(Annette Mattia)重返事發現場接受國家廣播公司訪問時哽咽表示，悲劇其實不應發生。馬提亞的43歲女兒伊凡‧納瓦瑞茲(Yvonne Nevarez)則說，父親不該遭受如此對待而喪命。

安妮特‧馬提亞說，害死弟弟的殺人犯仍然逍遙法外，「誰知道他們是否會再來？誰知道他們會不會對別人也這樣？」

馬提亞家族住在托霍諾奧德漢姆自治區(Tohono O'odham Nation)梅納吉爾壩村(Menagers Dam Village)，家屬直指探員用武過當，不顧馬提亞憲法權利，但聯邦檢察官卻拒絕提出刑事起訴。

國家廣播公司分析，最高法院的2022年判決阻斷受害者提出「畢凡斯指控」(Bivens claims)的管道，涉嫌類似馬提亞案例的聯邦探員免於受到侵權刑事究責，受保護的機構還包括聯邦調查局(FBI)、司法部 法警局(U.S. Marshals Service)、聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)、菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)等。