我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

習近平：中美將增加直航 優化簽證申請流程

男子拿手機被看成掏槍而遭CBP擊斃 家屬提告過失致死

記者顏伶如／即時報導
遭射擊30多槍的男子倒在血泊之中失去生命跡象。（美聯社）
遭射擊30多槍的男子倒在血泊之中失去生命跡象。（美聯社）

今年5月，美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)接獲報案稱美墨邊境傳出槍響而展開搜查，58歲亞利桑納州男子馬提亞(Raymond Mattia)在自家門口遭盤查，探員喝令高舉雙手，馬提亞從外套拿出手機，黑夜加上現場狀況混亂被看成掏槍，3名探員合開30多槍，馬提亞身中9槍倒地死亡。馬提亞家屬委請律師17日向亞利桑納聯邦區域法院對海關與邊境保護局提出過失致死告訴。

根據海關與邊境保護局探員隨身攝影機錄影畫面，探員對馬提亞高喊「放下，放下」，馬提亞將一把帶鞘彎刀扔在地上，探員喝令「把手從口袋裡拿出來」，身穿綠色外套的馬提亞從外套口袋則拿出某件物品。幾乎在同一時間，3名探員連開多槍，馬提亞中彈之後倒地。遺落在地上的物品則是一支手機。

馬提亞的61歲姊姊安妮特‧馬提亞(Annette Mattia)重返事發現場接受國家廣播公司訪問時哽咽表示，悲劇其實不應發生。馬提亞的43歲女兒伊凡‧納瓦瑞茲(Yvonne Nevarez)則說，父親不該遭受如此對待而喪命。

安妮特‧馬提亞說，害死弟弟的殺人犯仍然逍遙法外，「誰知道他們是否會再來？誰知道他們會不會對別人也這樣？」

馬提亞家族住在托霍諾奧德漢姆自治區(Tohono O'odham Nation)梅納吉爾壩村(Menagers Dam Village)，家屬直指探員用武過當，不顧馬提亞憲法權利，但聯邦檢察官卻拒絕提出刑事起訴。

國家廣播公司分析，最高法院的2022年判決阻斷受害者提出「畢凡斯指控」(Bivens claims)的管道，涉嫌類似馬提亞案例的聯邦探員免於受到侵權刑事究責，受保護的機構還包括聯邦調查局(FBI)、司法部法警局(U.S. Marshals Service)、聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)、菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)等。

亞利桑納州 司法部 美墨邊境

上一則

拜習會分析：中國對美姿態放軟 但兩國對抗依舊

延伸閱讀

800萬元芬太尼 藏備胎遭警查獲

800萬元芬太尼 藏備胎遭警查獲
涉人口走私、持幽靈槍 洛市前警官被捕

涉人口走私、持幽靈槍 洛市前警官被捕
洛市警局前警官 涉人口走私、持幽靈槍被捕

洛市警局前警官 涉人口走私、持幽靈槍被捕
安大略機場新技術 縮短國際旅客驗關時間

安大略機場新技術 縮短國際旅客驗關時間

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
才求婚小13歲富二代 唐禹哲認了有11歲私生子：她知情

才求婚小13歲富二代 唐禹哲認了有11歲私生子：她知情
握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」
趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」