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APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問

習近平APEC演說：歡迎全球企業參與中國式現代化

中央社／北京17日電
中國國家主席習近平15日在舊金山出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。(新華社)
中國國家主席習近平15日在舊金山出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。(新華社)

中國國家主席習近平當地時間16日在APEC舊金山峰會向外企喊話說，今年來中國經濟「持續回升向好」，仍是「全球增長最大引擎」，歡迎全球工商界「積極參與『中國式現代化』進程」，共享巨大機遇。

習近平同時意有所指地說，亞太不能、也不應該淪為「地緣博弈的角鬥場」，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。

新華社報導，美西時間16日，習近平在亞太經濟合作會議（APEC）舊金山峰會發表題為「同心協力，共迎挑戰，譜寫亞太合作新篇章」的演講時，作上述表示。

習近平說，APEC成員國要共同維護聯合國憲章宗旨和原則，堅持「對話而不對抗、結伴而不結盟」的國與國交往之道，維護亞太繁榮穩定。亞太不能、也不應該淪為「地緣博弈的角鬥場」，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。要堅持開放的區域主義，堅定不移推進亞太自由貿易區進程，促進各國經濟聯動融通，打造合作共贏的開放型亞太經濟。

習近平喊話說，今年以來中國經濟「持續回升向好，高質量發展紮實推進」，中國仍然是「全球增長最大引擎」，「有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢」，經濟發展具備「強勁的內生動力、韌性、潛力」。

他又說，中國經濟「長期向好的基本面沒有變、也不會變」，有信心、更有能力實現長期穩定發展，並不斷以中國新發展為世界帶來新動力、新機遇。「堅持敞開大門搞建設，堅定不移推進高水平對外開放，打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會變，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會變」。

習近平還說，「中國式現代化」的出發點和落腳點，是讓14億多中國人「過上更加美好的生活」，這對世界意味着「更加廣闊的市場」和「前所未有的合作機遇」，也將為世界現代化注入強大動力。歡迎全球工商界積極參與「中國式現代化」進程，共享中國「高質量發展」帶來的巨大機遇。

習近平 APEC 舊金山

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