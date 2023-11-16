拜登提醒習近平：彭麗媛生日快到了 快去買花

拜登總統(右)在舊金山郊區與習近平(左)舉行高峰會，美國官員表示，拜登提醒習近平快去買花，因為彭麗媛生日快到了。(美聯社)

中國國家主席習近平 可能差點就被結縭30多年的「老妻」彭麗媛記下一筆，忘了她的生日，所幸拜登 總統先在旁提醒，彭麗媛生日快到了，快去買花，因為她與拜登的生日是同一天。

身為國家元首公務繁重，家庭生活有時會退居次要位置。幸運的是，當這位領導人可能忘記自己妻子生日時，還有其他國家元首在場提醒：「快去買花，送愛妻。」

中國知名女高音歌唱家彭麗媛，將於11月20日度61歲生日，這一天拜登也滿81歲。

美國官員表示，拜登是在舊金山 郊區，與習近平舉行高峰會時作此提醒，他也請習近平向彭麗媛轉達生日祝福。

美國官員轉述，當時習近平尷尬表示，他為政事忙透，差點把這個重要日子忘了。

隨後，習近平頓了頓說，提醒得好。

習近平感謝拜登的提醒，想必會認真想一想，該送1987年結婚的妻子什麼禮物。

兩位領導人今天舉行面對面高峰會，拜登說那是一場「富有成效」的會議，他們同意恢復兩國軍方之間的溝通，並緩和雙方緊張關係。

拜登在會談後告訴媒體，他與習近平關係匪淺。

拜登說：「比起其他世界領袖，我與習近平相處的時間多得多。」並表示，兩人各自擔任國家副元首時，就曾經相伴度過好幾個小時。

「所以，我認為我瞭解他；我知道他的做事方法。」

法新社報導，拜登瞭解習近平的程度，似乎足以提醒他，該去買張生日卡了。