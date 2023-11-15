會談有成效、又稱習獨裁…拜登會後記者會「5要點」一次看

拜登在記者會上說：「我重申就任總統以來已說過的，即我們維持一個中國政策的協議，這個不會改變」。（美聯社）

美國總統拜登 在加州和中國國家主席習近平 舉行一年來首次會談，並在會後舉行記者會。以下是記者會五個重點：

又稱習近平是獨裁者

拜登在記者會結束前又多回答幾個問題時，又形容是習近平是獨裁者，並表示中國的共產制度和美國制度完全不同。這字眼恐怕再度搏上媒體版面，也勢必讓中方反感。

兩人會談最有成效的一次

拜登說：「我相信這是我們兩人做過的一些最有建設性也最有成效的討論，我相信我們取得了若干重要進展。」他提到的進展包括雙方恢復直接的軍事對話，以防止兩國出現任何誤判的狀況。

面告習近平勿介入台灣選舉

拜登說：「我重申就任總統以來已說過的，即我們維持一個中國政策的協議，這個不會改變。」

拜登也談到中方可能介入台灣選舉的問題。他明確向習近平表態，希望不會有任何介入。

中方承諾打擊芬太尼

拜登讚揚和中方承諾管制毒品 原料芬太尼流入美國的承諾。中方將採取措施，管制出口這種可加工成毒品的前體。美國官員視此為這次高峰會最重要的協議。據官員表示，拜登告訴習近平，這是美國所面臨極其嚴重的毒品問題。官員說，他們將密切關注中國是否兌現承諾。

以哈戰爭終極解方

拜登表示，他對解救哈馬斯在加薩扣留的人質感到「有些希望」。他還表示，國與國關係是以色列和巴勒斯坦之間結束戰爭「唯一的終極解方」。