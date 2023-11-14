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拜習會前夕 美中發表應對氣候危機25條聲明

中央社／台北15日電
美國氣候特使柯瑞（左）、照片右為中國氣候特使解振華。（路透）
美國氣候特使柯瑞（左）、照片右為中國氣候特使解振華。（路透）

拜習舊金山峰會前夕，中美兩國發表關於加強合作應對氣候危機的「陽光之鄉」聲明，再為雙方會晤增添和緩氛圍。

根據中國央視新聞網報導，中美兩國今天發表關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明，共25條。

聲明開宗明義指出，重溫中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在印尼峇里島會晤，中美雙方重申致力於合作並與其他國家共同努力應對氣候危機。

為此，中國氣候變化事務特使解振華和美國氣候特使凱瑞（John Kerry）今年7月16至19日在北京、11月4至7日在加州陽光之鄉舉行會談，並發表聲明。

聲明指出，中美兩國決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，開展對話與合作，以加速21世紀20年代的具體氣候行動。

工作組將聚焦聯合聲明和聯合宣言中確定的合作領域，包括能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率、低碳可持續省/州和城市、毀林以及雙方同意的其他主題。

工作組將針對控制和減少排放的政策、措施和技術進行訊息交流，分享各自經驗，識別和實施合作項目，並評估聯合聲明、聯合宣言和本次聲明的實施情況。

工作組由兩國氣候變化特使共同領導，兩國相關部委和政府機構的官員以適當方式參加。

聲明也提及，雙方同意啟動中美效能論壇，以深化工業、建築、交通和設備等重點領域節能降碳政策交流。中美兩國計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話，就共同商定的議題開展交流，推動二軌活動，加強務實合作。

聲明最後指出，中美兩國致力於進一步加強對話與合作努力。

拜登 加州 北京

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