拜習會將登場 白宮：盼見台灣民主持續發展

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。路透

在拜登 總統與中國國家主席習近平會談前夕，白宮 重申一中政策 不變，不支持台灣獨立，希望見到台灣民主持續蓬勃發展，不希望見到片面改變台海現狀。

至於拜登是否會與台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀會晤，白宮表示，目前沒有訊息可以公布。

拜登（Joe Biden）與習近平明天將利用亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山舉行機會，進行雙邊會談。這是兩人在去年11月印尼會晤後，第2度面對面會談。

美方資深官員9日向媒體簡報時曾指出，拜登將利用機會向中國重申美國一中政策，亦即維持台海現狀並確保和平穩定，並向中國表明任何對台灣選舉的行動或干涉都將引發美方極度強烈的關切。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天被問及此事時重申，美國一中政策不變，也不支持台灣獨立。美方期望見到台灣民主持續蓬勃發展，不希望見到片面解決兩岸緊張局勢或片面改變現狀，不樂見武力改變現狀。

至於拜登是否會與台灣代表團會晤，柯比表示，目前除了與習近平的雙邊會談外，沒有其他雙邊會談或場邊會談可以公布。

根據美方規劃，維持包括軍事在內的溝通管道、俄烏戰爭與以巴衝突、氣候變遷與毒品氾濫等議題都是這次會談將觸及的議題，此外人權、台海、南海以及為美國企業與勞工提供公平、公正競爭環境等看法分歧議題也將觸及。

拜登今天在搭機前往舊金山前，被問及會如何衡量拜習會的成功時表示，見到美中關係回到正常的軌道，保持溝通，在發生危機時能夠拿起電話對話，並確保美中軍事仍能接觸。他也重申，美國無意與中國脫鉤，正在試圖改善關係。