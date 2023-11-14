以方：加薩醫院地下發現哈瑪斯武器和關押人質跡象

以色列展示的影片中，地道下的房間靠近牆壁處掛有簾子，國防軍發言人哈加里說，這是用來拍攝人質影片的空間。(截自YouTube@Israel Defense Forces)

《以色列 時報》13日報導，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在社交媒體X（原推特）發布影片稱，以軍搜查了位於加薩 城的蘭提西醫院（一所兒童醫院），在醫院地下室發現哈瑪斯 武器；以方稱，有證據表明，這所醫院可能曾被用來關押人質。

報導稱，哈加里13日在新聞發布會上說，「在（蘭提西）醫院地下室，我們發現了哈瑪斯指揮和控制中心、自殺式炸彈背心、手榴彈、AK-47突擊步槍、爆炸裝置、火箭彈和其他武器，以及電腦、金錢等。」

影片來源： YouTube Israel Defense Forces

他稱：「我們還發現，有跡象表明，哈瑪斯曾在這裡關押人質。」

哈加里說自己剛從這家醫院回來，拍攝了現場影片。

哈加里在他的社交平台X上分享了幾個小時前在加薩蘭提西醫院拍攝的影片，以「證明哈瑪斯有系統地在加薩醫院裡運行」。

《以色列時報》報導稱，影片展示了位於蘭提西醫院地下的一個哈瑪斯軍械庫，裡面存放著手榴彈、炸彈和火箭筒。影片還展示了蘭提西醫院地下室裡的一輛摩托車，哈加里認為這輛摩托車可能是哈瑪斯武裝人員於10月7日對以色列發動襲擊當天駕駛的，這輛車或許還被用於挾持人質。

此外，哈加里在影片中展示了他所說的多個表明蘭提西醫院地下室曾關押過人質的跡象，比如有一個簡易廁所。

哈加里說，以色列的法醫小組正在前往該院的路上，以調查證據。

另外，當地時間14日，以色列國防軍發言人阿德拉伊在其社交平台發文稱，當天9時至16時，薩拉赫丁公路將再次開放，供加薩地帶民眾向南遷移。

他還表示，14日10時至14時之間，以軍將出於人道主義目的在加薩地帶的達拉吉（Al-Daraj）和阿爾圖法（Al-Tuffah）街區「暫時戰術性停止軍事活動」。他呼籲民眾在該時間段內經薩拉赫丁公路人道主義走廊向南遷移。