加薩最大醫院數十嬰兒危急 第二大醫院燃料用盡

以軍準備於今天撤走加薩走廊北部的西法醫院（Al-Shifa Hospital）的嬰兒，但巴勒斯坦官員說，醫院附近正激戰，數十名嬰兒面臨危險。（路透）

以色列 軍方表示，以軍準備於今天撤走加薩 走廊最大醫院的嬰兒，但巴勒斯坦 官員說，醫院附近正激戰，院內發生停電，人們仍困在裡頭，且有兩位新生兒喪生，數十名嬰兒面臨危險。

路透社報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭已經過了一個多月，以軍力圖消滅哈瑪斯武裝分子，並解救被他們挾持的人質。

位於加薩走廊（Gaza Strip）北部的西法醫院（Al-Shifa Hospital）及其他醫院是戰事焦點，這些醫院幾乎無法照顧病患，每天都有更多民眾因為以色列的猛烈空襲而受傷。

西法醫院是加薩走廊的最大醫院，加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）在這家醫院內告訴路透社，以色列夜間的砲火未直接擊中醫院，但「仍讓醫護人員和平民驚恐不安」。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）昨天表示，以軍將依西法醫院人員要求，協助撤離醫院的嬰兒。但奇德拉指出，醫院內共有45位嬰兒，其中兩名已經喪生。

奇德拉被問到疏散情況時指稱：「我們尚未獲悉有任何機制，可把嬰兒撤至更安全的醫院。至今我們仍在為他們的安全祈禱，希望不要失去更多生命。」

在加薩走廊北部貝特拉希亞（Beit Lahiya）的印尼醫院（Indonesian Hospital），有一位男嬰名叫蘇貝（Mosab Subeih），他在以色列飛彈擊中的民房中被救出。

一名醫護人員說：「他的頭部受到直接傷害，還在流血，我們沒有進行手術。」由於停電，醫療人員正手動用人工呼吸器為他治療。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）表示，加薩第二大醫院聖城醫院（Al-Quds Hospital）已用盡燃料，再也無法運作，醫護人員仍試圖在缺電情況下治療病人。

一名哈瑪斯衛生官員今天還表示，以色列空襲摧毀了西法醫院的心臟科病房。