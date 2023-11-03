伊凡卡川普以「極度為難」為由請求延期作證遭法官駁回

排訂8日作證的川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)2日透過律師以「極度為難」(undue hardship)為求，請求法院同意延期作證，但遭法官打回票。(美聯社)

前總統川普 涉嫌為房地產價值灌水而被紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴，檢方傳訊川普三名兒女出庭作證。排訂8日作證的川普長女伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)2日透過律師以「極度為難」(undue hardship)為求，請求法院同意延期作證，但遭法官打回票。

伊凡卡‧川普2日透過律師向法院提出請求指出，她與三個未成年孩子住在佛羅里達州，如果在孩子們上學日期間要到紐約出庭作證，將對她造成「極度為難」，而且紐約上訴法院今年6月已將同意讓她在這起訴訟中免於列為被告。

約州高等法院主審法官恩格隆(Arthur Engoron)2日駁回伊凡卡‧川普的請求。

川普長子小唐納 ‧川普(Donald Trump Jr)、川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)2日出庭作證時，都將川普集團(Trump Organization)財報登錄不實的問題，怪罪於公司聘請的外部會計師。川普父子三人在這件民事訴訟案中同列被告，三人均辯稱清白。

川普訂於6日出庭作證，伊凡卡‧川普則於8日作證。