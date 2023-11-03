我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

川普紐約民事詐欺案開庭 2子作證撇清關係

中央社／紐約2日電
前總統川普的兒子艾瑞克(中)2日就其父親涉及的民事詐欺案，在紐約出庭作證。(Getty Images)
前總統川普的兒子艾瑞克(中)2日就其父親涉及的民事詐欺案，在紐約出庭作證。(Getty Images)

前總統川普被控涉及的民事詐欺案今天在紐約開庭，川普的兒子艾瑞克和小唐納出庭作證時表示，他們沒有參與法官認定用來詐欺性操弄以浮報川普企業資產價值的文件。

川普目前在共和黨2024年總統大選提名戰中是呼聲最高的人選，他和兩個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）在紐約州被控誇大家族企業「川普集團」（Trump Organization）的房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款。

路透報導，艾瑞克和小唐納接連在紐約出庭，兩人均稱沒有參與這些令人懷疑的資產估值行為。川普的房地產帝國曾讓他飛黃騰達，如今可能因此案陷入困境。

川普2017年到2021年擔任總統期間，將公司事業交由艾瑞克和小唐納打理。

艾瑞克稱，他對於用來確保公司繼續營運的貸款及保險的財務報表根本不知情。

不過，隨著代表紐約州的律師艾默（Andrew Amer）出示電子郵件、視訊通話和其他證據，內容顯示艾瑞克在討論公司一些重要財產的財務估值，包括高爾夫球場估值方法改變，艾瑞克開始面露沮喪；他說，他不記得其中許多通訊內容。

他提到川普家族在紐約市以北的「七泉莊園」（Seven Springs）估值一事時說：「我當然知情，但我不認為我是主要涉事者，或甚至參與非常多。」

小唐納則怪罪公司內部和外部的會計師。他說：「這件事他們比我掌握更多資訊和細節。」

然而，法庭上呈交的證據顯示，在聲明向瑪澤會計師事務所（Mazars）提供的資訊精確無誤的文件上，艾瑞克和小唐納都有簽名。

曾任川普個人律師及「喬事人」的柯恩（Michael Cohen）日前作證表示，川普指示他們誇大曼哈頓川普大樓（Trump Tower）等資產的價值，以換取更好的融資條件，並浮報川普的淨資產。

川普否認有任何不當行為，且持續攻擊負責審理此案的法官恩格隆（Arthur Engoron）和提出指控的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。

川普在社群媒體上寫道：「看到兒子們在政治迫害中受罪，我非常難過。」

小唐納昨天和今天發表溫和、時而自嘲的證詞，迥異於他在政治場合中咄咄逼人的形象。他離開證人席時，甚至對一旁的法庭素描畫家說：「把我畫得性感一點。」

川普和女兒伊凡卡（Ivanka）預計分別於本月6日和8日出庭作證。伊凡卡並非此案被告。

川普 小唐納 紐約州

上一則

以哈開戰後第3次訪問 國務卿布林肯抵以色列 將會見內唐亞胡

延伸閱讀

「川普太小」能申請專利註冊？最高院傾向拒絕

「川普太小」能申請專利註冊？最高院傾向拒絕
川普是否違憲喪失參選資格 科州開審

川普是否違憲喪失參選資格 科州開審
川普禁口令擱置9天 聯邦法官重申有效

川普禁口令擱置9天 聯邦法官重申有效
川普是否觸犯憲法第14修正案而喪失參選資格 今天開審

川普是否觸犯憲法第14修正案而喪失參選資格 今天開審

熱門新聞

警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

中國走線客人數躍居第4 今年前9月逾1.5萬人通過「達連隘口」

2023-10-31 12:55
拜登總統27日接見中國外長王毅時，座位安排也改採「聽訓」形勢。美國之音稱，這體現了「對等原則」。（新華社）

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

2023-10-29 13:01
警方加強搜捕緬因州槍手卡德，封鎖鄉間道路，並盤查山路上的行人。(美聯社)

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

2023-10-27 22:16
以軍28日宣布展開地面攻勢，啟動「鐵穹」飛彈防護系統，攔截來自加薩地區哈瑪斯的攻擊，飛彈照亮夜空。(美聯社)

以色列擬出動機器人攻哈隧道網…自動武器首次大規模實戰

2023-10-29 09:17
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30

超人氣

更多 >
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份

新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份