癌症學會最新指南：戒菸15年以上也應接受年度肺癌篩檢

點燃香菸，邁向黃泉。（Getty Images）

美國癌症 學會(American Cancer Society)1日公布更新版建議指南，累計500萬名抽菸者及已戒菸者都應該接受年度肺癌篩檢 。華盛頓郵報 報導，在所有癌症當中，肺癌在美國導致死亡人數最高；新版建議指南把已經戒菸超過15年的民眾，也列入應該接受年度肺癌檢查的對象。

美國癌症學會原本建議，約有1900萬民眾應該每年接受低劑量電腦斷層掃描(Computed Tomography Scan，CT scan)，1日公布於「臨床醫師癌症期刊」(CA: A Cancer Journal for Clinicians)的更新版建議指南，則把500萬名抽菸者以及曾經抽菸者，都納入應該接受年度電腦斷層掃描的適用對象。

電腦斷層掃描提供肺部影像細節，有助於在早期階段發現癌症，提高治癒機率。

華盛頓郵報報導指出，美國癌症學會1日公布新版指南，是學會成立以來改變規模最大的建議，就連戒菸超過15年的民眾，都列入應該接受年度肺癌篩檢的對象。

美國癌症學會指出，已經15年沒有做過肺部電腦斷層掃描的民眾，應該恢復接受檢查。

另外，美國癌症學會建議50歲至80歲民眾應該接受肺部電腦斷層掃描，先前建議的年齡範圍是55歲至74歲民眾。

主持建議指南更新計畫的美國癌症學會早期癌症偵測科學資深副總監史密斯(Robert Smith)說，建議指南的調整反映了隨著抽菸者年齡增長，肺癌風險隨之持續升高的事實，不管戒菸已經幾年。

史密斯說，只要曾經抽菸，出現肺癌的風險都相對較高，但戒菸者風險則比持續抽菸略為降低。

抽菸頻率較低的民眾，也在建議接受肺癌篩檢的範圍之內。新版建議指南適用對象，包括20年期間每天抽菸一包的民眾，戒菸者同樣適用。舊版建議指南的標準則是30年期間每天抽菸一包。

美國癌症學會統計，2023年裡，美國國內肺癌新增病例估計將有23萬8000例，死亡案例估計將有12萬7000例，約占所有癌症死亡案力的20%。肺癌患者當中，抽菸是主要生病原因，大約占80%病例。