公務員私人臉書能否封鎖網友？最高法院口頭辯論今展開

公務員的臉書(Facebook)私人帳號能不能封鎖網友，最高法院今天進入訴訟口頭辯論，判決結果將影響上至總統、下至學校校監等公職人員在網路空間如何與民眾互動。（Getty Images）

公務員的臉書 (Facebook)私人帳號能不能封鎖網友，最高法院今天進入訴訟口頭辯論，判決結果將影響上至總統、下至學校校監等公職人員在網路空間如何與民眾互動。全國各地選民在社群網站 批評政府官員時，是否要遵守某種程度的規範，也將受到裁決影響。

密西根州休倫港市(Port Huro)市府秘書長弗瑞德(James Freed)第一次看到私人臉書帳號有網友林德奇(Kevin Lindke)前來回應時覺得有點詭異，因為回應內容完全沒有文字，只有三個代表「懷疑」的表情符號(emoji)。

弗瑞德說，看到留言風格就心裡有數，因為林德奇在當地是網路名人，經常在網路上批判失職政府官員。以表情符號做為回應內容之後，林德奇又在另一則回應裡批評弗瑞德的疫情 因應措施，結果被弗瑞德封鎖。

林德奇主張，用表情符號留言是行動倡議的手段之一，受到美國憲法第一修正案言論自由保護。他說，弗瑞德想透過封鎖讓他難堪，「但我做的每件事情基本上都是讓默默無聞的一般百姓有管道發聲」。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)律師丹福斯-史考特(Evelyn Danforth-Scott)說，越來越多公民對話是在社群網站進行，不過私人領域與公職範圍的界線在哪裡，仍然相當模糊。

丹福斯-史考特指出，明確界定公私領域的區別非常重要，可以確保政府官員聲稱行使私人領域權限而侵犯第一修正案及平等保護條款(Equal Protection Clause)等憲法保障。

2014年出任休倫港市市府秘書長的弗瑞德，私人臉書帳號是在就讀大學期間開立，數年來發表貼文多以日常生活分享為主，包括家人照片，為小狗過生日等。弗瑞德的私人臉書帳號十年前好友人數達5000人上限，根據臉書使用規定，設定轉為公開。

弗瑞德說：「如果以前就知道帳戶會變成公開，不是私人帳戶，就絕對不會分享孩子的照片，也不會上傳晚餐吃什麼東西的照片。」他說，這個帳號發表的內容高達八成都是家庭生活。

今日美國報(USA Today)報導，弗瑞德有時透過臉書帳號分享市府消防局新聞稿，答覆民眾關於市政服務的提問，引發訴訟的癥結則是疫情初期，弗瑞德與市長在當地餐廳購買外賣餐點的照片遭到林德奇批評。