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世銀：中東衝突加劇恐使油價漲到150美元 重演石油危機

編譯簡國帆／綜合外電
世界銀行30日警告，若中東衝突升高，國際油價可能漲破每桶15美元，若關鍵產油國切斷供應，可能重演1970年代的油價震撼。（路透）
世界銀行30日警告，若中東衝突升高，國際油價可能漲破每桶15美元，若關鍵產油國切斷供應，可能重演1970年代的油價震撼。（路透）

隨著以色列加強對加薩走廊的地面攻勢，沙烏地阿拉伯也對武裝團體胡塞組織（Houthi）進入高度警戒狀態，世界銀行30日警告，若中東衝突升高，國際油價可能漲破每桶15美元，若關鍵產油國切斷供應，可能重演1970年代的油價震撼。

英國金融時報（FT）報導，世界銀行在每季的大宗商品市場展望報告指出，以色列和巴薩勒坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）的衝突拉長，可能使還在從俄烏戰爭衝擊中復原的大宗商品市場，遭遇能源和糧食價格「雙漲」的「雙重震撼」。

世銀首席經濟學家兼開發經濟學資深副總裁吉爾（Indermit Gil）說，「中東的最新衝突，就緊跟在俄烏戰爭這項1970年代以來對商品市場的最大震撼之後」。

在世銀的基本情境預測中，整體大宗商品價格未來一年預料將下跌4.1%，原油平均價格將跌到每桶81美元，低於世銀先前預測的本季每桶90美元，原因是經濟成長減緩。

但報告指出，若中東衝突升溫，油價展望可能迅速扭轉，在最糟情境下，若沙烏地阿拉伯等主要阿拉伯產油國減少出口，國際石油供應每天可能萎縮600萬~800萬桶，導致國際油價漲至每桶140~157美元。

報告也說，在中小型干擾的情境下，油價仍可能漲至每桶102~121美元。目前的全球石油需求約為每日1.02億桶。

國際油價31日盤中小幅走揚，布蘭特原油12月期貨上漲0.4%至每桶87.81美元，西德州中級原油12月期貨也攀揚0.4%，抱每桶82.63美元。

以色列和哈瑪斯的衝突始於哈瑪斯7日突襲以色列，隨後以色列猛轟加薩走廊報復，並且發動地面攻勢，更深入加薩走廊。能源分析師警告，若伊朗等產油國積極涉入，衝突可能蔓延到以色列和巴勒斯坦之外。

同時，彭博資訊報導，沙烏地阿拉伯與伊朗支持的胡塞反叛軍，在與葉門的邊境發生致命衝突，四名沙國軍人喪生，沙國軍方已進入高度警戒狀態。

世銀指出，相較於1973年10月，全球經濟已更能承擔供應震撼，中東對全球石油出口的重要性也低於50年前，目前約占30%的供給，低於1970年代的37%，但世銀副總席經濟學家寇瑟（Ayhan Kose）警告，三成仍是很高的占比，「當你思考油價，中東事件的影響不會僅限中東，會造成龐大的全球影響」。

寇瑟形容，去年2月開打的俄烏戰爭是「商品市場的創傷」，若中東衝突造成大宗商品價格持續上漲，可能帶來「另一波通膨」，強迫各國央行採取行動，「決策當局必須保持戒備」。

油價 以色列 加薩

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