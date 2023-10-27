緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

美國緬因州 路易斯頓市（Lewiston）25日晚間發生連環槍擊 案釀18人死亡，槍手卡德（Robert Card）逃亡逾48小時，當地警方與聯邦調查局（FBI）持續追緝，警方稍早出動潛水員沿著安德羅斯科金河（Androscoggin River）岸邊展開陸空同步搜索。

最新消息，多個消息來源告訴有線電視新聞網，卡德因頭部明顯自傷而死亡。消息人士稱，卡德是在里斯本附近的樹林中發現的，距離路易斯頓約八英里。一位執法部門消息人士告訴CNN的約翰米勒 (John Miller)，最後在一處樹林發現卡德的屍體，頭部有兩處槍傷，疑似自戕。

華盛頓郵報 報導，執法官員表示，正依循數百條線索尋找嫌犯，犯嫌為40歲的陸軍後備役人員卡德，據稱在一家保齡球館和酒吧燒烤店開槍殺害18人。

當局表示，仍未掌握卡德下落，也不知道他是生是死。當地時間27日晚間，已撤銷指示數萬人在路易斯頓市、奧本市、里斯本市和鮑登市就地避難的命令。

緬因州公共安全部門局長索查克（Michael Sauschuck）27日警告，情況依然危險，要求居民保持警惕。

搜捕行動目前已擴大至包括數百名聯邦、州、郡和地方官員，他們搜查了卡德的住所及其家人有關財產，並取回卡德的手機及他留下的一張字條，內容尚不得而知。

其中一個重點區域是距離路厄斯頓市約8英里的船塢，為卡德的棄車地點，警方研判卡德可能透過水路逃逸。

索查克表示，已部屬專業潛水員、聲納設備和空中資源到安德羅斯科金河一段水域，查看水底狀況和進行空中觀察。

被問及是否擔心槍手蹤跡消失，索查克強調，隨著時間每分每秒流逝，就愈來愈擔心，將全天候追查，把槍手追緝到案。

CNN報導，一名執法官員透露，卡德的字條在某種程度上可能是封遺書，因為他認為紙條被看到後，他已經不在人世。

該官員指出，這張字條基本上是向其他人提供資訊和指示，告訴他們如何處理他的物品，也代表卡德認為當字條被發現或讀到時，他已經死亡。 而這也是調查轉移到水域的部分原因。