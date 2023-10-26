我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

王毅見布林肯：中美不僅應恢復對話 還要全面對話

記者黃國樑／即時報導
王毅（左）與布林肯見面，會談前短暫會見記者。（路透）
王毅（左）與布林肯見面，會談前短暫會見記者。（路透）

備受各方矚目的中國外交部長王毅訪美行程已揭開序幕，據中國外交部網站，當地時間26日，王毅在華盛頓會見美國國務卿布林肯。會見前，雙方簡短會見記者。王毅說，中美需要對話，不僅應恢復對話，還要深入對話，全面對話，透過對話增進相互了解，減少誤解誤判。

王毅說，這次受邀訪美是對布林肯國務卿6月訪華的回訪。中美兩個大國有分歧，有矛盾，同時兩國也有重要共同利益，有需要共同應對的挑戰。為此，中美需要對話，不僅應恢復對話，還要深入對話，全面對話，透過對話增進相互了解，減少誤解誤判，不斷尋求擴大共識，開展互利合作。推動兩國關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、永續發展軌道。

王毅表示，中美關係總會出現一些雜音，中方對此淡然處之。因為我們認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循了中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否順應了時代發展進步的潮流。我們相信，事實會證明一切，歷史會給予公正的評價。

依據路透稍早的報導，站在王毅身旁的布林肯對於中美應深入對話的觀點表示同意。而王毅預計周五即當地27日將與美國白宮國家安全顧問蘇利文會晤，並可受到美國總統拜登接見。

王毅 布林肯 國務卿

上一則

解放軍機「危險攔截」美軍機 僅相距3公尺 印太司令部批不專業

下一則

美軍發動2次空襲 報復伊朗攻擊中東美軍基地

延伸閱讀

解放軍機「危險攔截」美軍機 僅相距3公尺 印太司令部批不專業

解放軍機「危險攔截」美軍機 僅相距3公尺 印太司令部批不專業
訪華府首站 王毅：盼雙邊關係回穩 對雜音淡然處之

訪華府首站 王毅：盼雙邊關係回穩 對雜音淡然處之
高層會談前夕 白宮提美中在南海爭端盼重啟軍事溝通

高層會談前夕 白宮提美中在南海爭端盼重啟軍事溝通
全球地緣政治衝突升溫 美中關係悄悄改善

全球地緣政治衝突升溫 美中關係悄悄改善

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03
許多人喜歡享受蘋果醋帶來的好處，但專家提醒有些條件可要符合了才喝。（Getty Images）

快看世界／蘋果醋的季節來臨 專家提醒你飲用須知

2023-10-24 16:30
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
緬因州第二大城路易斯頓市25日晚間發生嚴重槍擊案，至少已有16人死亡，數十人受傷，槍手仍然在逃，警方呼籲商家關門，民眾不要出門。（美聯社）

緬因州爆連環槍擊案 已22死60傷 40歲嫌犯曝光

2023-10-26 05:46

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人