王毅見布林肯：中美不僅應恢復對話 還要全面對話

王毅（左）與布林肯見面，會談前短暫會見記者。（路透）

備受各方矚目的中國外交部長王毅 訪美行程已揭開序幕，據中國外交部網站，當地時間26日，王毅在華盛頓會見美國國務卿布林肯 。會見前，雙方簡短會見記者。王毅說，中美需要對話，不僅應恢復對話，還要深入對話，全面對話，透過對話增進相互了解，減少誤解誤判。

王毅說，這次受邀訪美是對布林肯國務卿6月訪華的回訪。中美兩個大國有分歧，有矛盾，同時兩國也有重要共同利益，有需要共同應對的挑戰。為此，中美需要對話，不僅應恢復對話，還要深入對話，全面對話，透過對話增進相互了解，減少誤解誤判，不斷尋求擴大共識，開展互利合作。推動兩國關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、永續發展軌道。

王毅表示，中美關係總會出現一些雜音，中方對此淡然處之。因為我們認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循了中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否順應了時代發展進步的潮流。我們相信，事實會證明一切，歷史會給予公正的評價。

依據路透稍早的報導，站在王毅身旁的布林肯對於中美應深入對話的觀點表示同意。而王毅預計周五即當地27日將與美國白宮國家安全顧問蘇利文會晤，並可受到美國總統拜登接見。