喬登連3輪失利…多人摩拳擦掌想選眾院議長

共和黨籍國會前議長麥卡錫(左)20日在議長選舉第三輪投票前提名同黨籍議員喬登(中)，稱讚他是「有效立法者」，「能尋求共識」，民主黨人聞言爆笑。(路透)

聯邦眾院 議長懸缺超過兩周，共和黨 提名人喬登(Jim Jordan)經連續三輪投票皆失利，且支持票數愈投愈少，分別為200票、199票以及20日的194票，他隨後被取消議長候選人提名。國會山莊報(The Hill)報導，眾院共和黨人定於23日傍晚6時30分舉行閉門參選人論壇、隔日上午9時進行內部提名選舉，許多議員已摩拳擦掌，準備競爭大位。

眾院共和黨黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)

一位知情人士透露埃莫爾有意競選。甚至在埃莫爾還未宣布參選時，他已是前議長麥卡錫認可的人選，被形容「了解議會生態、可以團結議會且知道如何贏得並保持多數席位」。埃莫爾除了是共和黨黨鞭，也曾任共和黨眾院全國委員會(NRCC)主席，領導經驗豐富，可能有幫於他取得勝利。

共和黨研究委員會(RSC)主席赫恩(Kevin Hern)

赫恩是麥卡錫3日下台後最先浮現的三位議長人選之一，但他7日宣布為了黨內團結，退出競爭。不過在20日黨團表決取消喬登提名資格時，赫恩再度宣布競選，稱在經歷同僚相互對立的幾周後認為他是能夠團結共和黨團的人，「我帶來的觀點可能與其他可能參加這場競逐的人不同」。

喬治亞州眾議員 史考特(Austin Scott)

史考特雖然在13日以81票輸給喬登的124票，未獲議長提名，但他是在最後時刻才加入角逐，強勁表現令人驚訝。他20日宣布再度競選，稱共和黨須「以對的方式做對的事」。

其他正式宣布角逐議長的人還有自由黨團(Freedom Caucus)及金融服務和監督委員會成員唐納(Byron Donalds)、密西根州聯邦眾議員柏格曼(Jack Bergman)、財政委員會成員塞申斯(Pete Sessions)；正在考慮競選的則有眾院共和黨會議(House Republican Conference)副主席江森(Mike Johnson)、眾院預算委員會主席阿靈頓(Jodey Arrington)、賓州共和黨籍聯邦眾議員穆澤(Dan Meuser)。