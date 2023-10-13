川普讚真主黨「聰明」、批以總理「沒準備」 兩黨齊譴責

前總統川普11日在談話中稱讚黎巴嫩的真主黨「很聰明」，引發批評。(美聯社)

以色列 和白宮今天譴責前總統川普 一邊讚揚獲伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）「很聰明」，一邊批評以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）「沒準備好」因應巴勒斯坦哈瑪斯 （Hamas）武裝分子攻擊。

路透報導，共和黨籍的川普稱以色列的死對頭黎巴嫩真主黨「很聰明」，並指控內唐亞胡「沒準備好」因應哈瑪斯攻擊。

以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）說，川普昨晚對支持者和電視訪問中的發言顯示他不可靠。

卡爾希告訴以色列電視13頻道（Channel 13）：「堂堂前美國總統在旁敲邊鼓，散播傷害以色列戰士和公民士氣的言論，真是可恥。」

白宮副新聞秘書貝茲（Andrew Bates）則形容川普的言論「危險、發神經」。

貝茲說：「我們完全不明白，為何會有美國人稱讚伊朗支持的恐怖組織『聰明』。」

黎巴嫩士兵9日在與以色列的邊界上駐守，一名男子揮舞著巴勒斯坦國旗和真主黨的旗幟。(美聯社)

美國民主黨籍現任總統拜登先前譴責哈瑪斯攻擊行動是「純粹的邪惡行為」，並表示他會堅定不移地支持以色列。

貝茲今天說：「現在是我們所有人與以色列並肩對抗『純粹邪惡』的時刻。這就是總統正在做的事。」

黨內對手齊轟川普

川普正在爭取明年共和黨總統候選人提名，目前聲勢領先群倫。黨內其他多名對手也批評他的言論。

佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）在舊稱推特（Twitter）的X平台上寫道：「凡是有人選擇在此刻攻擊我方盟友以色列都很荒謬，更不用說是競選總統的人了，而且還是稱讚真主黨恐怖分子『很聰明』。」

川普的前副手潘斯（Mike Pence）也有意逐鹿白宮。他在新罕布什爾州（New Hampshire）表示：「除了美國與以色列站在一起外，現在不是任何前總統或其他美國領袖發出其他訊息的時候。」

阿肯色州前州長哈欽森（Asa Hutchinson）在X平台上說，如果川普「認為任何美國總統參選人都應該讚揚那些攻擊我們最重要盟友之一的恐怖分子，他就是瘋了」。

川普與內唐亞胡關係惡化

川普在擔任總統期間與內唐亞胡關係密切，不過他們昔日堅固的友好關係出現了裂痕。內唐亞胡曾打電話恭喜拜登擊敗川普贏得2020年總統選舉，川普對此感到不悅。川普到現在仍然聲稱2020年大選存在舞弊。

以色列總理內唐亞胡曾跟美國前總統川普關係密切，如今卻被川普批評。(路透)

川普昨天在佛州對支持者發表演說時表示，以色列曾在最後一刻決定不參與美國狙殺伊朗重要將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的行動，並說這是他首度披露此事。蘇雷曼尼2020年1月3日在伊拉克的無人機攻擊中身亡，這場行動是由川普下令。

川普表示，以色列在行動前一天晚上告知美國說以方決定不參加。川普還說，以色列官員沒有解釋他們為何做此決定。

川普說：「我永遠不會忘記內唐亞胡讓我們失望，那是非常糟糕的事。」

哈瑪斯數百名槍手本月7日越界殺入以色列城鎮，堪稱以色列史上死傷最慘重的武裝分子攻擊平民事件。以色列隨後誓言消滅這個統治加薩走廊（Gaza Strip）的伊斯蘭主義運動組織以示報復。

以色列官員說，以色列境內死亡人數已增破1300人，大多數是在家裡、街上或舞會上被槍殺的平民。以色列和外籍人質被帶回加薩，包括美國人。以色列表示已確認其中97人的身分。目前已知在哈瑪斯突襲中喪生的美國人數增至27人。

加薩有關當局表示，以色列的報復性空襲已造成1400多名巴勒斯坦人死亡，6000多人受傷。