麥卡錫為何接沒勝算工作？「看似注定失敗 發展空間更大」

麥卡錫（中）3日被罷黜美國眾院議長職務。（美聯社）

麥卡錫 今年1月歷經四天辯論、15輪投票，當時還答應了只要一名眾議員 就能提罷黜議長動議的條件、為自己失敗埋下伏筆，才勉強當選眾議院議長。他究竟為什麼會接下這麼一份「沒有勝算」（No-Win）的工作？

華爾街 日報報導，有過類似無勝算工作的人說，比起接受這個職位，更難的是放棄。這個位子提供足夠的聲望和報酬，讓人無法抗拒。

在一般人看起來幾乎不可能成功的地方，有些領導人卻認為他們有機會創造奇蹟。獵才公司Spencer Stuart的執行長業務負責人Jim Citrin說：「他們私下盤算：能有什麼壞處？如果人人都知道這份工作極具挑戰性、做不成。你若成功便是英雄。」

國會是自成一格的職場，與日常辦公環境並不像，但話說回來，許多老闆都要面對永遠心懷不滿的刁鑽員工和背後捅刀的同事。

即使是無勝算工作，也可能带來豐厚的安慰奬。Irving Picard是法院指定的受託人，協助受害者向華爾街規模最大龐氏騙局主謀馬多夫（Bernard Madoff）追回資金。他的公司BakerHostetler為此收取逾10億美元的費用。再想想美國牛仔競技的騎牛比賽，根據ProBullStats數據，超過75%的職業騎牛者被摔下來，但只要堅持8秒鐘就能獲得巨大報酬。24歲的Stetson Wright去年賽季拿到90萬美元獎金。

行為科學家Jon Levy還提出「馬斯克效應」。他說，一些非常成功的人近乎是在妄想，相信自己能實現别人達不到的目標，或一些瘋狂的事。這種心態推動他們超越大多數人。若從理性角度思考成功機會，他們很可能會放手走人。

專門輔導高階主管的Keith Ferrazzi表示，只要符合某些條件，看似注定失敗的職業發展仍有很大的上升空間。首先：這是否是個能向全世界推廣你個人品牌的更大更好的平台？Ferrazzi指出，麥卡錫就算是狼狽下台，但「想像一下他現在的演講費會漲到什麼程度」，更別說寫書和其他機會。其次：有沒有明確的轉型戰略？Ferrazzi說，必須從根本上改變工作方式才能達到目的。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點