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習普10月北京會 反映2人聯繫更緊密步伐更趨同

中央社台北1日電
中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。(路透資料照)
中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。(路透資料照)

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭10月可望在北京會面，頗令外界側目。德媒發表文章解析，習近平與普亭關係越走越近，步伐日漸趨同，特別是烏克蘭戰爭使雙方聯繫更緊密，普亭10月訪中就是體現。

普亭（Vladimir Putin）今天針對中共建政74周年向習近平發出賀電，指即將在北京「一帶一路」論壇期間舉行的「蒲習會」，除將進一步加強俄中關係，更將保障全球安全與穩定。

德國之聲（Deutsche Welle）9月30日以「真情還是假意？越走越近的習近平與普亭」為題發表評論文章，除探討兩人越走越近的過程及各想實現什麼目標外，並直指中國如今是俄羅斯最重要的支持者，對俄立場將維持在「可能引發西方制裁的紅線邊緣」。

文章指出，習近平3月訪問莫斯科時告訴普亭，世界目前正面臨「百年變局加速演進」，中俄應該「共同努力，引導和推動全球治理朝著符合國際社會期待的方向前進，推動構建人類命運共同體」。在西方看來，這意味著習近平並沒有把普亭視為好戰分子，而是在宣布雙方共同的目標：「重塑世界的使命」。

這篇文章提到，1990年代中國正因「六四事件」遭西方制裁時，俄羅斯便成為中國先進軍事技術的唯一來源，造就中國成為「軍事強國」。而2000年普亭上台後，便迅速鞏固俄中關係，並在2001年與中國簽署「中俄睦鄰友好合作條約」。幾個月後，中國就加入了世界貿易組織，使中國進一步取得「經濟強國」的門票，使「中俄聯姻」初具規模。

文章指出，此後普亭對歐陸甚至前蘇聯國家爭相申請加入北約屢次表達不滿，進而使他在2014年吞併克里米亞，最後引發了如今的全面戰爭（烏克蘭戰爭），讓普亭「更加深入中國的懷抱」。

這篇文章提到，就在這一期間，習近平於2012年11月就任中共總書記，並打擊貪腐、加大鎮壓力度、推崇愛國主義，追求「中華民族偉大復興」，使得以美國為主的西方世界將中國視為貿易競爭對手、技術風險和安全威脅，進一步強化了習近平對「美國為首的西方國家，對中國實施了全方位遏制、圍堵、打壓」認知。

文章說，這讓習近平與普亭的步伐日漸趨同，中俄兩國在聯合國安理會和其他國際舞台上經常一同進行協調。無論是擴大金磚國家規模、在非洲建立影響力、推動人民幣替代美元，還是在聯合國人權理事會「重新定義民主和人權」，都是如此。

而2022年2月爆發的烏克蘭戰爭，使習、蒲二人的聯繫更緊密，普亭計劃10月訪問北京就是一大具體表現。雖然中俄關係仍存在一些限制，兩國並非如北約般地正式成為軍事同盟，但還是有其他方式可更密切地協調軍事。

卡內基莫斯科中心「俄羅斯在亞太地區」項目負責人及資深研究員陳寒士（Alexander Gabuev）表示，「想像一下，當中國想要對台灣採取行動時，俄羅斯就把烏克蘭的局勢升級了」，這將使美國陷入困境。

文章指出，即使上述情況沒有發生，中國也將在烏克蘭戰爭的任何結局中扮演關鍵角色，這一點日益明顯。普亭向來反對烏克蘭加入北約，有跡象表明中國也同樣反對此事。

文章最後引述陳寒士看法指出，普亭非常有信心「時間會站在他這邊」，因此正把烏克蘭戰爭的賭注押在一場持久戰上。同時，這也是普亭與習近平的合作，是否將比西方對烏克蘭的支持更有韌性的一把賭注。

普亭 習近平 烏克蘭

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