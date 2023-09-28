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拜登批川普「受報復驅使」顛覆美制度 促選民捍衛民主

中央社／坦佩28日綜合外電報導
拜登總統28日在亞利桑納州坦佩發表演說。（Getty Images）
拜登總統28日在亞利桑納州坦佩發表演說。（Getty Images）

拜登總統今天對「極端主義者」川普發動猛烈又直接的攻擊，敦促美國人民捍衛民主，並指控他的競爭對手企圖顛覆美國制度。

法新社報導，這位民主黨籍總統在選戰激烈的亞利桑納州演說，指川普受到「復仇和報復」的驅使，共和黨及其極右派盟友正在攻擊新聞自由和法規。

為避免顯露司法干預，拜登未就川普多項刑事起訴發表評論，包括他涉及推翻2020總統敗選，最終導致他的支持者於2021年1月6日闖入國會大廈引發混亂。

但80歲的拜登在演說中毫不客氣地說，這個國家會因為川普再度當選總統而蒙受危險。

他說：「我們都應該記住：民主不必死於槍下。但當人民保持沉默，當他們沒有挺身而出或譴責對民主的威脅，民主就會死亡。」

拜登表示，有「危險的事在美國發生」，共和黨受到川普高喊「讓美國再次偉大」（MAGA）口號的派別所「驅使和威嚇」。

拜登特別批評共和黨人在川普近期指控美國最高軍事官員叛國後沒有發聲，並猛轟與川普友好的共和黨強硬派將美國政府推向本週關門的處境。

儘管距離美國大選還有一年多時間，拜登和川普本周相繼造訪另一個戰場密西根州與汽車工人會面，升高兩人首次重大正面交鋒的態勢。

川普 拜登 共和黨

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