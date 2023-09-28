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議員：中國人湧入買地種大麻和墨西哥毒販合作

中央社華盛頓27日綜合外電報導
奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員藍福德。Getty Images
奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員藍福德。Getty Images

近年中國人購買農地問題在美國引起廣泛關注，奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員藍福德在參院聽證會上指出，除國安問題外，中國等國家的人在該州大舉買地也帶來嚴重犯罪問題。

美國之音（Voice of America，VOA）報導，藍福德（James Lankford）今天在參院就外國對美國農業用地投資舉行的聽證會上表示，奧克拉荷馬州2018年通過醫用大麻法案後，數天內便吸引了中國等國家的人湧入購地種植大麻。

藍福德指出，2018年以前，奧克拉荷馬州沒有任何種植大麻農場，但那之後到現在已有7000家取得大麻種植許可的農場，且根據該州麻醉品管制局提供的資料，其中約75%實際上是由中國人持有。

藍福德還說，經發現中國犯罪組織和墨西哥販毒集團合作，在美國各地銷售大麻，把奧克拉荷馬州當成經銷中心。

奧克拉荷馬州去年11月在一座大麻農場發生類似處決式謀殺案，多人喪生，凶手在逃，所有受害者都是中國人，居住在當地農村。

藍福德表示，在大麻農場工作的中國人也對奧克拉荷馬州執法部門帶來不便，因為攔下的人不會說英文，還導致大量的人口販運、性販運和非法入境問題。

奧克拉荷馬州 大麻 參院

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