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川普涉浮報資產價值 紐約法官裁定構成詐欺

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川普涉浮報資產價值 紐約法官裁定構成詐欺

中央社／紐約26日綜合外電報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

紐約法官恩格隆今天裁定，前總統川普和他的兒子小唐納及艾瑞克多年來浮報「川普集團」房地產和金融資產價值，構成欺詐。

法新社報導，在10月2日展開這起民事案件審判前，恩格隆（Arthur Engoron）這項裁定對川普來說是一大挫敗，也是紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）的部分勝利。

詹樂霞指控川普和他的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）以及家族企業「川普集團」（Trump Organization）其他高層多年來對稅務人員、銀行和保險公司撒謊，經常浮報財產價值。

川普的律師團先前請求恩格隆在審判前駁回此案，做出對他有利的簡易判決。然而詹樂霞也請求做出簡易判決，尋求在審判前裁定川普須負法律責任，恩格隆最後站在詹樂霞這邊。

除了認定川普及其兒子犯下欺詐外，恩格隆還吊銷「川普集團」在紐約經營部分資產的營業執照。

詹樂霞求處2.5億美元罰款，並禁止川普及其兒子在「川普集團」管理層任職。

詹樂霞主張，川普一夥人在2011年至2021年間每年向銀行和保險公司提交「嚴重誇大」的數字，以便「取得並維持更有利的貸款及保險條件」，川普資產淨值每年浮報19億美元到36億美元。

美聯社報導，恩格隆預定10月2日展開無陪審團的審理，可能會持續到12月。

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