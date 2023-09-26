華郵：第三勢力指標人物納德憂川普再起 決定幫助拜登

納德(Ralph Nader)(左)是美國政壇第三勢力指標人物。(美聯社)

納德(Ralph Nader)是美國政壇第三勢力指標人物，2000年代表綠黨(Green Party)參加總統大選，瓜分民主黨 候選人高爾(Al Gore)票源，導致共和黨 候選人布希(George W. Bush)入主白宮。華盛頓郵報26日報導，長期與民主黨疏遠的納德，擔心法西斯主義將在2024年大選勝出，決定挺身協助拜登 總統連任。

2000年大選，納德在佛羅里達州獲得9萬7000票，被認為是民主黨痛失佛州的關鍵因素。華盛頓郵報報導，對於這段23年前的往事，89歲的納德說，當時拜登在參議院的發言批評迄今歷歷在目：「納德來到國會附近絕對不會受到歡迎。」

報導指出，納德以往被問到對民主、共和兩黨的看法時，經常以電影「愛麗絲夢遊仙境」(Alice's Adventures in Wonderland)「哼哈二將雙胞胎」(Tweedledum and Tweedledee)角色為比喻，但現在對於拜登連任卻有了不同看法。

納德說：「我們只能指望拜登了。」他表示，兩強壟斷的政黨態勢下，如果其中一方慘敗，另一方則全面稱霸。

納德日前接受華郵電話專訪時說，法西斯主義與獨裁政治不同，「我寧可接受獨裁政治」。他表示，共和黨結構就是法西斯主義，民主黨奉行的則是獨裁政治，「但獨裁政治還是留下空間，沒有打壓選票，沒有打壓言論自由」。

對於綠黨角逐2024年總統大選，納德表示不以為然，但對可能代表綠黨參選的維權學者魏斯特(Cornel West)予以高度評價。

納德表示，並不會發表為拜登背書的正式聲明，基本上人支持第三政黨的精神理念。他說：「拜登現在比過去都來得好，但對大型企業與華爾街還是很糟糕。」