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個人數位隱私遭「徹底毀滅」 杭特‧拜登提告朱利安尼

記者顏伶如／即時報導
杭特‧拜登指控朱利安尼、卡斯特洛違反聯邦法律與加州保帳電腦隱私州法，請求法院交由陪審團審理。(路透)
杭特‧拜登指控朱利安尼、卡斯特洛違反聯邦法律與加州保帳電腦隱私州法，請求法院交由陪審團審理。(路透)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)26日向加州中區聯邦區域法院遞狀控告前任川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)及朱利安尼律師卡斯特洛(Robert Costello)，指控個人數位隱私遭到兩人「徹底毀滅」(total annihilation)。訴狀中指控朱利安尼與卡斯特洛連續數年企圖駭入杭特‧拜登各種電子裝置的手段，明顯觸犯聯邦「電腦詐欺及濫用法」(Computer Fraud and Abuse Act，CFAA)。

在這件民事訴訟中，杭特‧拜登指控朱利安尼與卡斯特洛在數年期間企圖駭入、破壞、操弄、複製、散布、緊追不放他的遭竊檔案；杭特‧拜登曾要求兩人停止一切不法行為，將持有檔案交還卻遭拒絕，不法行為迄今仍在持續當中，「除非遭到阻止，否則未來仍會繼續」。

杭特‧拜登指控朱利安尼、卡斯特洛違反聯邦法律與加州保帳電腦隱私州法，請求法院交由陪審團審理。

華盛頓郵報分析，這起訴訟是杭特‧拜登面對共和黨攻勢之後的最新一波反擊。共和黨日前已在眾議院啟動拜登彈劾調查，調查重點與杭特‧拜登生意交易有關。

本月稍早，杭特‧拜登對前任川普白宮助理齊格勒(Garrett Ziegler)提出民事訴訟，指控齊格勒離開白宮職務後，絕大多數時間與精力都投注於設法駭入杭特‧拜登的電子裝置。

杭特‧拜登上周也對國稅局(IRS)提告，指控國稅局人員非法洩露他的稅務資料，國稅局未能善盡保護報稅資料隱私的責任。

朱利安尼由於協助川普推翻2020年選舉結果，已經面臨多項民事與刑事訴訟。

華盛頓郵報報導，根據公開紀錄，2020年大選期間，朱利安尼與多名川普陣營人士聲稱掌握杭特‧拜登留在德拉瓦州威明頓(Wilmington)電腦維修店的筆電資料，卡斯特洛取得筆電內容拷貝，朱利安尼則將內容公布。

杭特‧拜登 川普 隱私

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