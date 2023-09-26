距大限僅剩5天 美國又面臨政府關門危機 重點一次看

國會參眾兩院本周開始休會，預定勞工節過後復議，再審聯邦各部會預算，由於兩黨共 極低，各界擔心時間不夠，10月前未能如期通過預算，聯邦政府又得關門。(美聯社)

國會必須在9月30日午夜之前達成協議，否則聯邦政府資金將告罄被迫關門。眼見距月底大限僅剩5日，仍無達成協議跡象，許多聯邦機構已做好關門的心理準備。

1976年以來關門多次 2018年關門最久

國會民主、共和兩黨目前有多個預算法案在討論，但沒有一個法案能取得足夠支持，得以在民主黨占多數的聯邦參院 及共和黨 掌控的聯邦眾院 表決過關。

綜合「紐約時報」及CNBC新聞網指出，美國自1976年以來經歷22次聯邦資金卡關，10次導致不同程度的運作中斷。

目前白宮最擔心的是這回重蹈最近一次即2018年的關門，當時掌握國會的民主黨力阻時任總統川普想在美墨邊界築牆，導致聯邦政府斷炊、210萬僱員大軍約80萬人被迫「休假」近35天，是歷來最長的政府停擺。

共和黨內極右派堅持大砍支出 預算法案難產

在制度面看，國會有責任撥款供政府運作。參、眾兩院必須以某種方式通過相關法案資助行政部門，交由總統簽署生效。這回主要是眾院共和黨在黨內極右派堅持大幅削減支出下，導致聯邦支出法案難產。

以往國會通常會採取所謂「臨時決議」（CR）的短期融資法案，在預算談判期間提供臨時資金以維政府現階段運作，臨時決議裡通常含緊急應對國家優先事項的資金，如天災受害者的緊急援助。

但這回共和黨內強硬派堅拒所有的CR短期融資法案，不惜讓政府關閉也要逼國會談判完成所有12個政府預算法案。

美國本周再度籠罩在政府關門的陰影中。如果國會無法在9月30日之前通過預算，聯邦政府勢必又告停擺。（美聯社）

美國政府關門會如何

紐時指出，對數以十萬計的聯邦僱員而言，政府關門代表他們不是得被迫「休假」，就是繼續上工但拿不到錢。

對美國大眾來說，這表示許多公家機關服務被打亂，造成日常生活不便。白宮近日就表示若政府關門，會有近700萬依靠「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」（WIC）補助的婦幼恐拿不到食物。

過去聯邦政府停擺最常見者是國家公園與博物館關門暫停開放，對一些仰賴觀光的社會團體帶來可觀損失。

在2018年的政府關門期間，由於環保署（EPA）讓數千名工人暫時休假，對化工廠、發電廠和汙水處理廠的稽查停頓。美國食品暨藥物管理局（FDA）也暫停對海鮮、蔬果的例行食品安全檢查，給餐廳和零售店帶來額外壓力。

涉及民生基礎運作的機構則必須運作，包含眾多的聯邦檢察官、調查人員、郵局及運輸安全局（TSA）僱員；這些人拿不到薪水也得持續上班，直至國會通過撥款。

醫療保險和社會安全等福利也不會中斷，因為這些機制的財源是在國會其他單獨法案中取得。

對於政府會否關門，共和黨籍的國會眾院議長麥卡錫一臉茫然。(美聯社)

眾院議長麥卡錫的難題

「華盛頓郵報」指出，眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）始終無法安撫並說服自家共和黨內極右派；由民主黨掌控的參院26日將試圖拿出參院版的CR，爭取在聯邦政府不停擺下繼續預算談判。

然而就算參院版CR通過後，送至眾院後也很可能胎死腹中。據幾名知情議員透露，在月底大限前擺在麥卡錫眼前只剩兩條路：不是冒著議長一職被黨內極右派罷黜風險將參院版CR交付眾院表決，就是不排參院版CR表決，與極右派一起讓政府關門。

據多名共和黨內國會助理透露，麥卡錫不大可能將參院版CR提交表決，因為這需民主黨支持才能通過。共和黨內極右派已放話，若找上民主黨，他們會提出動議將麥卡錫從議長職位趕下。

政府預算難產 殃及軍援烏克蘭

這場僵局可能會對俄烏戰爭產生影響。白宮希望國會通過的正式預算法案包含向烏克蘭提供240億美元軍事和人道主義援助。雖然這類計畫獲得民主黨籍和共和黨籍參議員支持，但遭共和黨極右派強烈反對。

紐時指出，參院內兩黨25日密集協商參院版CR時，應否將240億美元援助烏克蘭資金納入成為歧見。反對者認為，不納入這筆援烏資金或許能讓參院版CR屆時在眾院遇到的阻力少些，讓眾院內更多共和黨人能接受。