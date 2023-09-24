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政府恐停擺 拜登把矛頭指向「極端」共和黨人

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
拜登總統。（路透）
拜登總統。（路透）

拜登總統今天譴責「一小群極端共和黨人」造成預算案陷入僵局，導致聯邦政府恐於一周後停擺。他敦促議員們採取行動、解決問題。

法新社報導，拜登在「黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus）頒獎晚宴上發表談話時表示，他先前已和共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）針對政府支出達成協議。

他說：「但現在有一小群極端共和黨人不想履行這項協議，因此每個美國人都可能被迫付出代價。」

國會議員必須在9月30日午夜前針對一項支出法案達成協議，否則政府用來提供服務所需的資金就會耗盡。

他補充道：「替政府提供資金，是國會最基本的職責之一。」他呼籲共和黨人開始工作、履行美國民眾賦予他們的任務。

政府停擺將導致公園、博物館等多個聯邦場所的數十萬名員工財務狀況面臨風險，也可能讓尋求連任的拜登付出重大政治代價。

白宮希望議員通過的預算法案，都將包括提供240億美元用於烏克蘭軍事及人道主義援助。

雖然這類計畫在聯邦參院獲民主、共和兩黨支持，但遭部分眾院議員強烈反對。

國會預算表決經常演變成兩黨之間的僵局，每個陣營都會利用政府關門的可能性來迫使對方讓步，直到最後一刻才會找到解決方案。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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