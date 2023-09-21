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澤倫斯基白宮會拜登後 國務院宣布再援烏3.25億元

編譯徐榆涵／即時報導
澤倫斯基21日前往白宮與拜登會面以爭取更多軍援。(歐新社)
澤倫斯基21日前往白宮與拜登會面以爭取更多軍援。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基21日前往白宮與拜登總統會面、爭取更多軍援後，國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布，向烏克蘭提供新一輪價值3.25億美元的軍援，包括1.25億元的安全援助和1.97億元的武器與裝備。

布林肯指出，這次武器與裝備部分包括額外的防空彈藥，以幫助加強烏克蘭的防空能力，抵禦俄羅斯目前和冬季可能針對烏克蘭關鍵基礎設施進行的空襲；此外還包含火炮彈藥、反裝甲彈藥和集束彈，以進一步增強烏克蘭繼續反攻俄軍。但未援助烏克蘭請求提供射程超過300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

國家安全顧問蘇利文說，拜登不斷向自己的軍隊、歐洲盟友以及烏克蘭人民談論戰場上的需要，但也考慮了美軍自身需求，稱在權衡所有情況後，決定不提供ATACMS，但未來不排除這個可能。

在與內閣成員一同參與的會議上，拜登向澤連斯基重申美國及其夥伴，保障烏克蘭長期安全的承諾，澤連斯基也感謝拜登和美國人民的支持。

澤倫斯基在與拜登會面後說，「這正是我們士兵現在所需要的」。拜登向澤倫斯基說，「總統先生，我們將與你同在，我們會持續與烏克蘭站在同一陣線。」

白宮宣布這項額外軍援之際，華府在向烏克蘭提供援助問題上的分歧持續擴大，近30名共和黨國會參、眾兩院議員21日聯名致函白宮，表態反對拜登政府新一波、規模高達240億元的烏克蘭援助方案。

拜登21日則表示，希望國會能夠做出良好判斷，批准這項請求。

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

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