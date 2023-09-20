歷史瞬間 澤倫斯基將跟俄羅斯官員安理會正面交鋒

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵紐約出席聯合國大會。Getty Images

聯合國 安全理事會今天集會時，烏克蘭總統澤倫斯基 很可能跟俄羅斯 官員正面交鋒，這將是自從俄烏戰爭爆發以來首見，堪稱「具代表性的聯合國歷史瞬間」。

法新社報導，飛抵美國紐約出席聯合國大會的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天身穿招牌軍服發表演說，敦促舉世堅定反俄羅斯。

他今天將在具影響力的安全理事會特別會議中，就俄烏戰爭議題發表演說。俄羅斯是可以對安理會任何決定動用否決權的常任理事國。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天深夜抵達紐約。俄羅斯官媒報導，他的專機繞道飛行避開歐洲空域。

拉夫羅夫是否出席安理會這場會議，跟澤倫斯基正面交鋒，目前仍不得而知。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）專家福雷克斯（Marti Flacks）說，這可能的攤牌時分「料會是具代表性的聯合國歷史瞬間之一」。

安理會另外兩個常任理事國美國和法國分別將由國務卿布林肯（Antony Blinken）、法國外長柯隆納（Catherine Colonna）出席會議。

根據法新社看到的議程，堅定支持烏克蘭的安理會輪值主席國阿爾巴尼亞已經同意讓60名代表發言。

這將是自從去年2月俄羅斯揮軍侵略烏克蘭以來，俄、烏在外交場域中最直接的接觸。

很少前往紐約聯合國總部出席活動的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今年沒有出席聯合國大會。遭到西方孤立的普亭還面臨國際刑事法院（International Criminal Court）對他發布逮捕令，也缺席其他廣受矚目的外交活動。