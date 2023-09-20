我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺

一洲焦點／拷問司法部長、眾議長黨內逼宮、秦剛被調查

歷史瞬間 澤倫斯基將跟俄羅斯官員安理會正面交鋒

中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵紐約出席聯合國大會。Getty Images
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵紐約出席聯合國大會。Getty Images

聯合國安全理事會今天集會時，烏克蘭總統澤倫斯基很可能跟俄羅斯官員正面交鋒，這將是自從俄烏戰爭爆發以來首見，堪稱「具代表性的聯合國歷史瞬間」。

法新社報導，飛抵美國紐約出席聯合國大會的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天身穿招牌軍服發表演說，敦促舉世堅定反俄羅斯。

他今天將在具影響力的安全理事會特別會議中，就俄烏戰爭議題發表演說。俄羅斯是可以對安理會任何決定動用否決權的常任理事國。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天深夜抵達紐約。俄羅斯官媒報導，他的專機繞道飛行避開歐洲空域。

拉夫羅夫是否出席安理會這場會議，跟澤倫斯基正面交鋒，目前仍不得而知。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）專家福雷克斯（Marti Flacks）說，這可能的攤牌時分「料會是具代表性的聯合國歷史瞬間之一」。

安理會另外兩個常任理事國美國和法國分別將由國務卿布林肯（Antony Blinken）、法國外長柯隆納（Catherine Colonna）出席會議。

根據法新社看到的議程，堅定支持烏克蘭的安理會輪值主席國阿爾巴尼亞已經同意讓60名代表發言。

這將是自從去年2月俄羅斯揮軍侵略烏克蘭以來，俄、烏在外交場域中最直接的接觸。

很少前往紐約聯合國總部出席活動的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今年沒有出席聯合國大會。遭到西方孤立的普亭還面臨國際刑事法院（International Criminal Court）對他發布逮捕令，也缺席其他廣受矚目的外交活動。

俄羅斯 聯合國 澤倫斯基

上一則

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

下一則

馬斯克「神經連結」腦植晶片人體試驗獲准 預估6年完成

延伸閱讀

澤倫斯基將訪華府 麥卡錫：我們花了錢 但勝利計畫在哪

澤倫斯基將訪華府 麥卡錫：我們花了錢 但勝利計畫在哪
普亭會王毅 俄媒：證實接受習近平邀請10月訪中

普亭會王毅 俄媒：證實接受習近平邀請10月訪中
勿信邪惡勢力… 澤倫斯基聯大演說 籲國際阻止俄國點燃世界最終戰

勿信邪惡勢力… 澤倫斯基聯大演說 籲國際阻止俄國點燃世界最終戰
川普放話24小時內解決烏俄衝突 澤倫斯基喊話「快提出和平方案」

川普放話24小時內解決烏俄衝突 澤倫斯基喊話「快提出和平方案」

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41
去年全美移民人數成長近100萬人，總人數締造歷史新高，略多於4600萬人；來自印度、中國和委內瑞拉的新移民激增。圖為紐約曼哈頓街頭的人潮。(美聯社)

4600萬 移民人口創紀錄 去年成長近百萬人 印、中、委移民激增

2023-09-17 02:30

超人氣

更多 >
「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　
中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一
芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺

芝郊區兇殘滅門案 2大人2幼童3隻狗全遭槍殺