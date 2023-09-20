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資深媒體人新書爆料 20年大選是梅鐸和川普交惡轉捩點

記者顏伶如／即時報導
報導指出，梅鐸與川普關係交惡的轉捩點，就是福斯新聞網2020年大選開票時，搶先其他新聞台報導拜登拿下亞利桑納州。（路透）
報導指出，梅鐸與川普關係交惡的轉捩點，就是福斯新聞網2020年大選開票時，搶先其他新聞台報導拜登拿下亞利桑納州。（路透）

資深媒體人沃爾夫(Michael Wolff)在即將出版的爆料新書寫道，福斯新聞集團(Fox News)大家長、億萬富豪梅鐸(Rupert Murdoch)原本全力支持前總統川普，但2020年大選開票時，福斯搶先其他新聞台預測拜登在亞利桑納州勝出，兩人關係從此急轉直下，梅鐸如今對川普深惡痛絕，經常詛咒川普早點死。

根據衛報(The Guardian)取得沃爾夫9月26日即將出版的新書「垮台：福斯新聞與梅鐸王國的末日」(The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty)，梅鐸擁有的福斯新聞網、華爾街日報、紐約郵報過去都曾為川普辯護，為川普提供發聲平台，但現在92歲的梅鐸卻經常大發雷霆痛批川普。

報導指出，梅鐸與川普關係交惡的轉捩點，就是福斯新聞網2020年大選開票時，搶先其他新聞台報導拜登拿下亞利桑納州；接下來梅鐸擁有的新聞媒體減少川普的報導量，並且越來越常批評川普。

沃爾夫在書中寫道，川普上台初期，梅鐸對於川普的批評頗為節制，僅形容川普是個「該死的白癡」，到了現在則升級到怒不可遏、重話抨擊，甚至詛咒川普早點死。書中寫道，希望川普早死已經成為梅鐸的談話主題(theme)。

書中指出，梅鐸曾說：「他怎麼到現在還活著，怎麼會呢？」、「你有看到他嗎？有看到他的模樣嗎？他都吃些什麼？」

川普 梅鐸 拜登

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