密利：中氣球沒偵察功能 華府高估解放軍、沒能力攻台

參聯主席密利受訪表示，華府「極有可能」高估解放軍武力。（美聯社）

南華早報報導，美軍參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）18日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪談表示，華府「極有可能」高估中國人民解放軍武力，同時再次證實來自中國所謂「偵察氣球 」沒有偵察功能。

密利說，「中國企圖強取台灣是嚴重的策略錯誤，武力奪台難上加難……大概是所有行動中最複雜的。」

至於中國國家主席習近平矢言2027年實現「充分現代化軍隊」的目標，密利重申這並不代表要在2027年揮兵台灣，「這是習近平的期許，換句話說，解放軍此時此刻還沒有能力辦到。」

北京 軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴認為密利的判斷「中肯且理智」，「誠如密利所言，武力奪台只是北京政府的一個選項，也是最糟的一個。」

另一方面，密利再次證實今年初飄越美國領空的中國「偵察氣球」沒有偵察功能。

今年2月初，數個來自中國的高空氣球出現在美國領空，後續在總統拜登（Joe Biden）指示下於大西洋海岸擊落。

當時華府懷疑氣球為搜集情報所用的偵察氣球，北京則回應是民用科研飛艇，受西風帶影響嚴重偏離預定航線才會亂入美方領空。

當時偵察氣球事件甚至導致國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲眾所期待的訪中行，使得本就多有磨擦的中美關係再次惡化。

密利本月17日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問談到，歷時7個月的調查，情報機構專家判定高空氣球「沒有偵蒐」，且高度肯定氣球並未蒐集到任何情資，「氣球沒有傳回任何情報給中國政府」。

對此中國軍方消息人士表示，美方調查結果對於知情飛艇行動的解放軍高層來說頗為尷尬，「一方面，北京可能因為飛艇技術不夠成熟感到丟臉；另一方面，美國也算顏面掃地，區區低技術飛行物也能輕易入侵美國領空。」

近月來，拜登政府多名高官陸續訪中，華府和北京的關係日益解凍，而隨著密利將在9月底屆滿任期，北京亦期望接班人美國空軍上將布朗（Charles Brown）持續穩定中美關係。