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勿信邪惡勢力… 澤倫斯基聯大演說 籲國際阻止俄國點燃世界最終戰

編譯盧思綸 / 即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基19日於紐約聯合國大會發表演說，敦促世界各國齊心終結俄羅斯入侵行動。（Getty Images）
烏克蘭總統澤倫斯基19日於紐約聯合國大會發表演說，敦促世界各國齊心終結俄羅斯入侵行動。（Getty Images）

英國廣播公司(BBC)報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）19日於紐約聯合國大會發表演說，敦促世界各國齊心終結俄羅斯入侵行動，「切勿相信邪惡勢力」。

澤倫斯基慷慨激昂的演說反覆強調俄國對國際社會的威脅，同時主張唯有莫斯科退兵，世界各國才能妥善因應氣候變遷等全球挑戰。

除此之外，澤倫斯基譴責俄國不放過任何武器化的行動，從糧食到能源，無所不用其極，根本「沒資格擁有核武」。

澤倫斯基憤慨道，「此時此刻，俄國不斷將世界帶往最終大戰，而烏克蘭正極力確保各國在見證俄國入侵的下場後不敢攻擊其他國家。」

「武器化必須受到限制，戰爭罪必須受到懲罰，遭驅逐的人理應回家，侵占者必須回到自己的土地。」

澤倫斯基亦指控莫斯科綁架烏克蘭兒童，實施「種族滅絕」。

國際刑事法院今年3月以涉嫌非法將烏克蘭兒童移送俄國對俄國總統普亭（Vladimir Putin）發出逮捕令。

儘管莫斯科一再否認烏克蘭指控，可是不少國際組織專家出面打臉，越來越多證據指向俄國對烏克蘭犯下戰爭罪。

俄國 烏克蘭 澤倫斯基

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