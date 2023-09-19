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蒙大拿禁用TikTok 全美18州檢察長力挺：平台對孩童有害

中央社／華盛頓18日即時報導
短影音平台「TikTok」受使用者歡迎，但用戶資安受到質疑。（歐新社）
短影音平台「TikTok」受使用者歡迎，但用戶資安受到質疑。（歐新社）

美國18個州檢察長18日表示，他們支持蒙大拿州禁用中國短影音應用程式TikTok的行動，並敦促美國法官在禁令於明年元旦生效前，駁回相關的法律挑戰。

路透報導，以維吉尼亞州檢察長為首的多州檢察長表示，TikTok和用戶提出的訴訟應被駁回，「因為TikTok蓄意從事有欺騙性質的商業行為，引誘個人將敏感的個人資訊分享出來，讓中國共產黨能輕易取得這些個資，且TikTok的平台對蒙大拿州孩童有害」。

這些州檢察長包括喬治亞州、阿拉斯加州、猶他州、印第安納州、內布拉斯加州、愛阿華州、肯塔基州及南達科他州檢察長。

中國公司字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok在5月提出訴訟，以多種理由企圖阻止蒙大拿州成為美國第1個禁用TikTok的州，聲稱這項禁令違反美國憲法第一修正案所保障的企業和用戶言論自由。

這些州檢察長表示，由於擔憂TikTok可能受到中國政府影響，愈來愈多議員要求全美禁用TikTok。議員先前推動法案賦予總統拜登政府更多權力來禁止或打擊TikTok，但立法進展陷入停滯。

共和黨籍蒙大拿州檢察長努德森（Austin Knudsen）上個月表示，州議會和州長「做了正確的事，只要TikTok處於外國對手控制之下，就不得在蒙大拿州營運」。

今年3月，多名議員指控TikTok提供有害內容，為年輕用戶帶來「情緒困擾」。

TikTok表示，他們「從未、也不會與中國政府分享美國用戶的資料，並已採取實質性措施保護TikTok用戶的隱私和安全」。

蒙大拿州可對TikTok每次違規行為處以1萬美元的罰款，但新法並未對個別TikTok用戶施加處罰。

目前有超過1.5億美國人使用TikTok。TikTok估計蒙大拿州有38萬名用戶，相當於全州110萬人口的1/3以上。

前總統川普2020年曾試圖禁止新用戶下載TikTok，但一連串法院裁定擋下了禁令，最後沒有生效。

TikTok 蒙大拿州 阿拉斯加州

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