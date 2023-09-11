裴洛西：雖然我曾訪台 美國一中政策沒有改變

裴洛西接受採訪表示美國的一中政策並無改變。(路透)

聯邦眾院前議長裴洛西 日前在義大利接受英國廣播公司（BBC）HARDtalk節目專訪。她除強調美國對烏克蘭的支持，也回應台海局勢升溫下，外界就華府對中國立場的質疑。

裴洛西（Nancy Pelosi）在專訪中重申，美國堅持「一個中國」政策，並稱她2022年到訪台灣，並不會改變這個立場，且兩岸「任何一方都不應改變現狀」。

在專訪中，主持人薩克（Stephen Sackur）指出，裴洛西一直被視為「高度國際化」的政治人物，她擔任眾議員和議長期間，共訪問全球80餘個國家，其中訪問台灣更是一個「很不簡單的決定」，畢竟拜登 總統當時曾表示，「軍方認為出訪台灣『不是個好注意』」，似乎暗示他不贊成裴洛西訪台。

對此，裴洛西澄清，這是軍方的看法，且拜登總統曾說過，一旦中國攻打台灣，美國將會保衛台灣，此後白宮又說，「其實也不是那樣」。

薩克指出，拜登政府對中國的戰略立場似乎游移不定，這讓國際社會感到擔憂。裴洛西回應，實際上華府對中國的立場並無不清楚之處，美國明確地支持「一中」政策，這一點並沒有因為她去年訪台、或是其他美國國會議員訪台而發生任何改變。

主持人接著詢問，儘管一中政策不變，但拜登政府似乎已放棄「戰略模糊」立場，因為當拜登被問及，一旦台灣遭受攻擊，美國是否會動用武力保衛台灣，他回答「是的，如果台灣遭受前所未見的攻擊」，但這並不符合美國的政策。

裴洛西表示，拜登政府的政策是提供台灣保衛自己所需的資源，美方的態度是任何一方都不應改變現狀，尤其是透過暴力方式改變現狀。

薩克繼續追問，「你認為現在美國有可能為了台灣跟中國開戰嗎？」裴洛西說：「我們並不…戰爭是最後手段。我確實認為美中關係的某些部分必須獲得解決，比如中國的不公平貿易做法、妨礙美國區域自由航行的南海軍事行動，當然還有人權政策。」裴洛西也說，「我不會天真地相信人們會關心維吾爾人的種族滅絕、香港民主自由遭到摧毀，以及台灣文化、宗教、信仰等所面臨的威脅」。

主持人進一步質疑，在氣候變遷 議題上，美國確實需要中國，因為美國傳遞給全世界的訊息實際上是一方面大談環保、綠色經濟，另一方面卻同時輸出大量化石燃料。

對此，裴洛西說，事實完全不是這樣，美國之所以輸出液化天然氣，「是為了提供給需要這項資源的國家，這樣他們就不用依賴俄羅斯，這與烏克蘭情勢比較有關」。

裴洛西也提到，中國曾經邀請她前往當地訪問，討論氣候變遷，但裴洛西堅持雙方必須觸及人權議題。

此外，在專訪中，裴洛西也提到2021年美國國會騷亂一事，並表示她相信拜登可以在明年總統大選中順利連任。