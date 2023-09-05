路透：華為新機凸顯中國反擊決心 恐引發美國加緊管制

有分析師認為，華為正在備貨1000萬支Mate 60 Pro手機，但國產7奈米可能難以滿足這一數量。（歐新社）

路透引述分析師報導，華為 在製造先進晶片 方面的突破、凸顯中國反擊美國制裁的決心和能耐，但這番努力代價高昂，還可能促使美方加緊限制。

就在美國商務部 長雷蒙多上周訪問中國期間，華為出人意料推出了最新款Mate 60 Pro智慧手機。與此同時，中國政府備妥新的400億美元投資基金，支持晶片業發展。

從拆解報告來看，Mate 60 Pro採用麒麟9000s晶片，由中芯製造，並採用中芯最先進的7奈米技術。

TechInsights分析師Dan Hutchesong指出，「這展現中國半導體產業在沒有EUV工具的情況下在技術上仍有進展。這成就的難度也顯示了中國晶片技術實力的能耐。」EUV指的是極紫外微影製程技術，用於製造7奈米或更先進的晶片。

「與此同時，這對那些試圖限制中國獲得關鍵製造技術的國家來說，也是一個巨大的地緣政治挑戰。可能會引發比現在更大的限制。」

Jefferies分析師也表示，TechInsights拆解結論可能讓美國商務部工業與安全局（BIS）啟動調查，在美國引發更多關於制裁有效性的辯論，並促使國會在針對中國的競爭法中納入更嚴厲的科技制裁。「整體而言，美中科技戰可能愈演愈烈」。

中芯原本為外界所知生產的最先進晶片是14奈米，2020年底，美國政府禁止該公司從荷蘭公司艾司摩爾（ASML）取得EUV機台。

但TechInsights去年即認為，中芯透過調整仍可從艾司摩爾採購的深紫外光微影（DUV）機台製造出7奈米晶片。

Jefferies在內的幾位分析師說，華為也有可能從中芯購買晶片生產技術和設備，而不是合作生產。

無論是誰製造晶片，龍州經訊顧問公司分析師Tilly Zhang認為這都稱不上了不起的成績，理由是良率較低，而且荷蘭實施的新出口管制將限制中芯獲得更多DUV機台。

她說：「他們證明自己願意接受比通常合理的更高成本...只有結合華為自身雄厚的財力和政府的慷慨補貼，才可能以正常的市場價格銷售使用這些晶片的手機。」

有些研究機構預測，中芯7奈米製程良率低於50%，而業界標準為90%或更高，如此會使晶片出貨量限制在200-400萬片左右，不足以讓華為重新奪回昔日在智慧手機市場的主導地位。

Jefferies 分析師認為，華為正在備貨1,000萬支Mate 60 Pro手機，但國產7奈米可能難以滿足這一數量。

Jefferies表示，在這種情況下，華為可能會轉向10奈米晶片，但良率估計僅有20%，遠低於大多數消費產品用晶片90%的水準。

哥本哈根商學院半導體研究員富勒（Doug Fuller）說：「（美國的）管制措施讓中國技術受限下生產面臨高昂的成本。」