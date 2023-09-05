東協峰會聚焦南海、緬甸 中國新地圖爭議將成焦點

副總統賀錦麗抵達雅加達。(歐新社)

東協峰會今天登場，聚焦南海及緬甸 問題，另外，中國上周發布新版地圖引發爭議也將納入討論。學者指出，會議結束後東協應會對此發布聲明，而美國總統拜登 缺席峰會，引發外界質疑美國對該區域的承諾。

第43屆東協峰會5日在雅加達舉行，除了東協領袖會議，還將舉辦一系列的雙邊會議。

印尼 戰略暨國際問題研究中心（CSIS）研究員曼特（Andrew W Mantong）認為，東協峰會除關注南海議題及緬甸問題外，中國政府剛發布的「2023年版標準地圖」將台灣、南海諸島等納入中國疆域引發爭議，料將成為會議焦點，目前包括菲律賓、馬來西亞等國已經提出抗議。

東協領袖會議在雅加達登場，聚焦南海及緬甸問題。(Getty Images)

曼特向中央社說：「我相信，會有成員國爭取在峰會上討論這些議題，因為在決定議程上某個程度是要符合成員國的期待。」

曼特舉例，像是菲律賓針對補給船遭中國海警水砲襲擊事件，已和中國進行多次討論，因此相關議題預計會在會議中被提出。

他指出，東協峰會後「各國領導人應該會發表一項相關的聲明，不過措辭為何還無法得知，可能會有譴責（中國海警水砲襲擊菲律賓補給船）的行為，或是會表明所有解決方式都應該符合國際法。」

東協峰會預計將再次討論南海準則。今年7月，東協與中國完成了加速實質性談判「南海行為準則」的指導方針，但是學者認為，當時的指導方針未觸及到最具爭議的議題，像是「準則」是否具有法律效應。

曼特告訴中央社說：「因此我不認為今年有關『準則』的討論會有重大突破，特別是中國最近在南海的行動造成局勢混亂。」

他補充，除了中國因素，東協成員國對於「準則」的立場是否相同仍備受質疑，且各國和對中國的態度不一致，這些原因都讓他認為「準則」談判不會有重大成果。

東協峰會接著還將舉辦一系列周邊會議，包括副總統賀錦麗（Kamala Harris）、日本首相岸田文雄及中國國務院總理李強都將出席。

針對拜登總統缺席東協峰會，學者指出，這將讓東協成員國，特別是印尼感到非常失望，因為他們希望拜登親自出席，以展現參與印太地區的決心。

曼特說，拜登缺席東協峰會讓東協成員國，特別是主席國印尼感到非常失望，因為他們一直希望拜登等親自出席，參與印太區域。

他補充，對印尼而已，美國的參與是讓印尼與中國維持關係同時，確保印尼能在外交上保持平衡，因為印尼往往避免在大國競爭中選邊站，並說：「現在很多印尼人認為，美國對願意表達立場反對中國的國家較感興趣，對不在大國中選別站的國家則不太感興趣。」