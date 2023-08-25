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未來要長時間在外打拚？ 外傳川普已出售佛州海湖莊園

記者顏伶如／即時報導
外傳川普已出售位於佛羅里達州的豪華私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)。（美聯社）
外傳川普已出售位於佛羅里達州的豪華私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)25日報導，根據房地產資訊網站Zillow登記，前總統川普位於佛羅里達州的豪華私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)已於今年8月4日出售，時間點是川普在亞特蘭大到案之前的數周。

每日快報(The Express)則指出，川普可能並沒有真的「賣掉」海湖莊園，只是把房地產產權過戶給長子小唐納‧川普( Donald Trump Jr.)的名下機構。

Zillow網站資料顯示，佛州棕櫚灘(Palm Beach)海洋大道(Ocean Boulevard)南段1100號的住所，占地5061平方呎，8月4日以4億2200萬元賣出。

新聞周刊報導，Zillow網站登錄並未出現「海湖莊園」名稱，但地址就是海湖莊園，面積也大致吻合。網站紀錄顯示，這棟房地產上一次交易是在1995年4月6日，價格是1200萬元。川普1985年以200萬元買下房地產之後，1995年轉為海湖莊園俱樂部(The Mar-a-Lago Club)。

佛州企業登錄網站SunBiz顯示，海湖莊園目前由海湖莊園公司(Mar-a-Lago Inc)持有，海湖莊園公司負責人是小唐納‧川普。

新聞周刊報導，從技術層面看來，川普已將海湖莊園賣出，但實際上還是可以跟家人一起住在海湖莊園裡的私人住所。

川普 房地產 小唐納

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