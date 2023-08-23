習近平意外缺席金磚峰會工商論壇 中國拒絕說明

習近平於當地時間21日抵達南非約翰尼斯堡進行國事訪問，並出席金磚五國峰會第15次會晤。(歐新社)

中國國家主席習近平 昨天意外缺席金磚國家峰會工商論壇，引發諸多揣測。中國外交部今天拒絕說明習近平缺席原因，官方媒體迄今隻字未提。專家形容這是繼秦剛被拔外長後，另一個中國國家機密。

習近平於當地時間21日抵達南非 約翰尼斯堡進行國事訪問，並出席金磚五國峰會第15次會晤。這是繼訪問俄羅斯 後，習近平今年第次踏出國門。

習近平原定當晚出席金磚國家工商論壇並發表講話，卻意外地沒有出現在會場，而是由中國商務部長王文濤代替習近平在論壇宣讀了他的致辭稿。他因此成為唯一沒有出席的金磚領導人，就連沒有出國參加的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），也透過視訊與會。

習近平意外缺席工商論壇後，仍出席了晚宴，但這引發中國觀察人士的質疑與推測。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國外交部今天舉行例行記者會，中國外交部發言人汪文斌迴避了有關習近平缺席金磚工商論壇的問題。相反地，他宣讀了官方媒體廣泛轉載的習近平致辭摘要。

當另一位記者再次問及習近平時，汪文斌說，他已經回答過這個問題了，「我們相信，本次金磚國家領導人會晤將取得豐碩成果」。

中國官方媒體事後大幅報導習近平在工商論壇的致辭內容，完全沒提到他缺席了論壇改由王文濤代打。

央視新聞聯播今晚播出「習近平向金磚國家工商論壇閉幕式發表致辭」，主播唸完長達5分多鐘的全文，但完全沒有論壇的畫面，不像其他3則習近平首日南非行的新聞都有畫面。

報導引述華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中國領導人出現在主辦多邊會議的國家，特別是像金磚這樣中國投入巨資的國家，但未能出席論壇開幕式，這是極其不尋常的。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員賀博然（Brian Hart）也表示，習近平的缺席「極不尋常」，中國領導人在此類備受矚目的活動中很少不按慣例行事。

「似乎有什麼事情讓習近平離開了會議。這可能是一次健康事件，也可能是一個需要他注意的緊迫問題」。賀博然說，習近平沒有在這次會議上發表講話，而是出席了論壇之前和之後的其他活動，這一事實表明，在這個期間，有一些緊急的因素把習拉走了，但目前還不知道原因。

專家表示，北京可能永遠不會解釋習近平為何未能在工商論壇露面。

「（中共）認為沒有義務解釋為何其外交部長被更換或其最高領導人為何缺席金磚國家工商論壇。任何事情都可能成為國家機密」，葛來儀表示。