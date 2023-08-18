喬州檢長態度堅決 川普還能否像其他訴訟無保獲釋？

川普前三項訴訟都無保獲釋，這次面對強硬的喬州檢長威利斯，能否還能像先前一樣？（美聯社）

前總統川普 涉嫌推翻2020年喬治亞州敗選結果本周遭到起訴，是今年以來繼「封口費」案、「密件門」案以及推翻2020年大選結果特別檢察官起訴之後的第四件官司。新聞周刊（Newsweek）18日分析，之前三件訴訟川普在紐約、邁阿密、華府過堂都無保獲釋，由於喬州 保釋州法較嚴，川普過堂是否也能無保獲釋，引起討論。

根據喬州保釋法規，川普要向喬州法院證明沒有威脅恫嚇證人的風險、沒有危害社區的風險，才能獲准無保獲釋。

川普過去曾經引發透過社群網站隔空威脅證人的言論，包括點名共和黨籍前任喬州副州長鄧肯(Geoff Duncan)不應該前往大陪審團面前作證。

另外，川普言行則被認為有煽動支持者之嫌。國家廣播公司(NBC)日前報導，起訴川普的喬州大陪審團成員姓名、地址、照片等個人資料，遭到川普支持者在網路公布。

新聞周刊分析，法律專家說，儘管喬州保釋法規嚴格，川普身為前任總統，遭控罪行受到高度矚目，不太可能過堂時被裁定收押。

波特爾與布爾納律師事務所(Pointer & Buelna)資深律師格雷(Lateef Gray)說，對於被告在開庭之前是否應該收押，法院裁量時會以現有證據做為評估，考慮被告是否有危害社區的風險、是否有逃亡之虞。

影音來源：一州焦點

格雷說，在危害社區的風險方面，法院是以被告的犯罪前科做為依據，尤其是定罪紀錄，同時考慮目前遭到起訴的罪刑為何，川普並沒有定罪前科，在喬州遭到起訴的罪名也不是暴力犯罪。

至於川普是否可能因為支持者恫嚇此案相關人士而被法院裁定不得交保，格雷指出，要以支持者的所作所為當做川普不得交保的理由，其實非常牽強，除非能證明川普與陪審團個資外洩 有直接相關。

前任聯邦檢察官拉曼尼(Neama Rahmani)分析，若純粹從理論上看，川普可能遭到收押，但事實上沒有任何法官會做出史無前例的大動作收押正在角逐2024年大選的前任總統。