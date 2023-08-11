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特別檢察官持續調查 川普競選經費恐遭凍結

記者顏伶如／即時報導
川普目前還在接受調查。圖為川普9日在新罕布什爾州溫德漢姆（Windham）的造勢活動。
川普目前還在接受調查。圖為川普9日在新罕布什爾州溫德漢姆（Windham）的造勢活動。

曾為「通俄案」調查團隊成員、前任聯邦助理檢察官魏斯曼(Andrew Weissmann)說，特別檢察官史密斯(Jack Smith)對於前總統川普推翻大選結果的調查仍在進行中，針對川普「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會2020年大選過後募款流向詢問相關證人，如果檢方聲請審前沒收(pretrial forfeiture)，川普競選經費恐遭凍結，無法動用。

Politico新聞網站報導，史密斯辦公室7日約談紐約市警總局前局長柯瑞克(Bernard Kerik)，詢問「拯救美國」募款情形。先前媒體報導，「拯救美國」募款名義是否與實際開銷不符、經費流向為何，早就引起聯邦檢察官注意。

魏斯曼10日接受MSNBC新聞頻道專訪時說，川普募款內容確為史密斯調查目標之一，檢方若向法院聲請審前沒收，競選經費恐將遭到凍結。魏斯曼分析，檢方調查可能讓川普感到棘手，因為「拯救美國」募得的數千萬捐款，據傳都用在川普親信挨告之後的訴訟開銷。

魏斯曼分析，川普還是有其他資金可以動用，但如果檢方能夠證明競選團隊使用經費是透過詐騙手段取得，就能聲請審前沒收。他表示，如果檢方正朝募款詐騙的方向偵辦，並不需要對川普提出更多起訴罪名，只需要起訴「拯救美國」政治行動委員會即可，也可以對低階工作人員起訴，民事沒收與刑事沒收雙管齊下。

川普涉嫌密謀推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴，四項起訴罪名包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人。川普3日過堂時對所有指控均辯稱無罪。

新聞周刊分析，史密斯並未以金融犯罪起訴川普，但川普團隊在2020年大選過後的募款，聯邦檢察官早就展開調查，追究川普是否欺騙支持者，明知拜登合法贏得選舉，卻要求支持者捐款協助興訟推翻選舉結果。

魏斯曼說，檢方調查川普募款可能與前任白宮顧問巴農(Stephen Bannon)遭起訴前例類似。巴農遭控透過「我們來築牆」(We Build the Wall)募得1500萬元聲稱要在邊境圍牆，實際花費卻與名義不符。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 詐騙 拜登

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