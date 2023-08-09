加拿大批中議員莊文浩 淪為微信假消息攻擊目標

加國保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）。路透

加拿大 政府今天表示，中國社交媒體平台微信 上出現虛假訊息行動，散播關於加國保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）的假消息，中國當局「很可能」參與其中。

加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大全球事務部（Global Affairs Canada,GAC）指出，中國社交媒體平台微信上的虛假訊息行動，散播了關於莊文浩的假消息。

加拿大全球事務部在新聞稿中指稱，該部為今年6月19日國內補選監控社群平台時，其快速反應機制（Rapid Response Mechanism,RRM）發現，莊文浩在5月期間曾淪為網路行動目標。

此外，加拿大全球事務部也提及：「在2023年5月4日及13日期間，微信上協調一致的新聞帳號網路發布、分享並強化大量關於莊先生的虛假或誤導性陳述。」

加拿大全球事務部指稱：「大部分行動旨在傳播關於他身分的虛假陳述，包括他的背景、政治立場和家族傳統的評論和說法。」

但該部門也提到：「根據加拿大全球事務部評估，其觀察到的這些情況，不會對莊先生及他的家人構成安全威脅。」

加拿大全球事務部表示：「快速反應機制為確定國家參與的可能性進行分析，顯示中國很可能在這個訊息行動中發揮作用，但由於是隱秘行動，無法確定有中國下令和指揮該行動的明確證據…」

莊文浩過去曾批評中國對維吾爾 族種族滅絕，據稱中國外交官趙巍為此恐嚇他及其家人。加拿大媒體曾引述消息人士報導，中國情報機構計劃制裁他及其親戚。

此事曝光後，加拿大各界為之震驚，並掀起強烈不滿及反中情緒。為此，加拿大政府驅逐了趙巍。中國政府則要求加國駐上海領事限期離境。

加媒曾報導，趙巍在加國除調查異議人士外，也多方與政界工作人員互動；消息顯示，他還要求其中一些人設法阻止議員參加親近台灣的活動。