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從政標榜「愛家好男人」 拜登家族醜聞考驗形象

從政標榜「愛家好男人」 拜登家族醜聞考驗形象

記者顏伶如／即時報導
拜登總統個人招牌正面臨前所未有的考驗。(歐新社)
拜登總統個人招牌正面臨前所未有的考驗。(歐新社)

國家廣播公司(NBC)8日報導，拜登總統個人招牌正面臨前所未有的考驗。家族成員爆發醜聞，讓共和黨獲得源源不絕的炒作題材，拜登從政生涯五十多來經營的「愛家好男人」形象基礎遭受直接衝擊。

從競選德拉瓦州新堡郡議會(New Castle County Council)到問鼎白宮，拜登參加大選不曾失敗，但如今隨著2024年大選逐漸接近，拜登形象招牌卻面臨空前挑戰，某些民主黨盟友擔心，家醜外揚還被共和黨拿來攻擊，恐讓拜登長期以來的政治魅力失分。

共和黨主導下，眾院正對拜登在擔任副總統期間是否介入兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)數百萬元外國生意交易展開調查。共和黨陣營同時指控，杭特‧拜登逃漏聯邦所得稅與違法持槍案，都獲得拜登政府司法部放水通融。

另外，拜登兩屆副總統任內對於機密檔案是否涉嫌不當處理，目前也遭到聯邦特別檢察官調查。

私人領域方面，拜登日前終於首度承認杭特‧拜登的四歲私生女，並且公開表示自己的孫子孫女共有七名。

無黨派民調機構「諾博爾內情預測」Noble Predictive Insights執行長諾博爾(Mike Noble)說，近來有關杭特‧拜登的一連串爆料，都與拜登完美無暇的形象產生衝突。

諾博爾說，追蹤分析顯示，在2024年大選裡具有舉足輕重角色的亞利桑納州、內華達州，拜登個人形象獲得民眾評價，通常超過施政滿意度，家醜曝光可能讓拜登形象遭受衝擊。

報導指出，民主黨選舉策略專家私下透露，共和黨陣營對拜登家族醜聞的抨擊，與批評拜登年事已高或經濟施政的論調明顯不同，因為家醜與拜登對選民展現的領導人形象完全牴觸，「拜登形象被他自己以及他的身邊人士給破壞了」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

杭特‧拜登 共和黨 民主黨

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