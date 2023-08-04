紐時民調：川普與德桑提斯愛阿華初選支持度44%對20%

即便身陷官司訴訟纏身，川普(左)在民調上還是領先德桑提斯(右)。(美聯社)

紐約時報與謝納學院(Siena College)4日公布最新聯合民調指出，在共和黨 2024年總統初選首站的愛阿華州，前總統川普 獲得共和黨選民支持度為44%，近來在愛州擴大造勢的佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，支持度則有20%。

僅管官司纏身，川普如果能在共和黨初選第一站就拿下勝利，將奠定成為2024年共和黨總統候選人的基礎。

這項聯合民調是在川普涉嫌推翻2020年大選而遭聯邦重罪起訴的消息曝光之前。共有432名可能參加愛州初選投票的選民完成訪查。

民調結果顯示，愛州共和黨選民與全國共和黨選民對川普的支持度之間出現差距。川普獲得44%愛州共和黨選民支持，全國共和黨選民支持度則有54%，德桑提斯獲得20%愛州共和黨選民支持，全國共和黨選民支持度為17%。

紐約時報分析，川普在愛州共和黨選民之間獲得支持度不如全國，兩者之間差距有10%，原因除了川普個人缺點、選民對長達八年的各種川普事件感到疲乏之外，還反映出愛州共和黨員對於哪位共和黨候選人確實能在2024年大選擊敗拜登總統產生疑慮。

南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)獲得9%愛州共和黨選民支持，印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)支持度則有5%，前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)支持度為4%。

德桑提斯近來在愛州擴大造勢，但紐約時報分析，德桑提斯能否在愛州勝過川普，牽涉因素相當複雜。其他競爭對手的出現導致票源分散，便是德桑提斯面臨的考驗，倘若要贏過川普，必須凝聚所有力量才有勝算。川粉迄今依然全面力挺川普，也是德桑提斯遭遇的另一個挑戰。全國民調顯示，德桑提斯對抗「覺醒意識形態」(woke ideology)的競選主軸，似乎沒能有效爭取到共和黨選民。

在這項調查中，支持川普的愛州共和黨選民裡，有47%表示願意考慮其他候選人。擁有大學以上學歷的愛州共和黨選民當中，川普、德桑提斯各自都獲得26%的支持度。