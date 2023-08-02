我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

川普若被定罪是否還能參選總統？ 紐時分析一次看

記者顏伶如／即時報導
川普是否會被定罪，定罪之後將會如何影響選情，都成為許多人關注的議題。(美聯社)
川普是否會被定罪，定罪之後將會如何影響選情，都成為許多人關注的議題。(美聯社)

正在爭取代表共和黨參加2024年總統大選的前總統川普，涉嫌推翻2020年大選結果而遭到聯邦重罪起訴。紐約時報2日報導指出，川普起訴衍生的諸多後續法律問題，憲法只提供部分解答，某些爭議在美國史上並無前例可循，裁量權則掌握在聯邦法院法官手中。

紐約時報分析，川普起訴案的相關重點包括：

川普若被定罪，是否還能參選總統？

簡而言之，答案是：「可以」。對於參選總統的資格，憲法只列舉少數規定：年滿35歲以上、身為美國出生的美國公民，必須在美國居住至少14年。憲法對於候選人的犯罪紀錄並無明文規定。

川普的競選活動會不會受到限制？

候選人正在坐牢，選舉操盤恐將大受影響，美國兩大黨總統候選人不曾發生類似前例。

1920年，觸犯間諜法(Espionage Act)而正在坐牢的德布斯(Eugene V. Debs)，代表社會民主黨(Socialist Party)參選總統，獲得3%得票率。

如果川普被定罪，還能投票嗎？

答案是：「恐怕不能」。川普是佛羅里達州的登記選民，如果遭到重罪定罪，將被褫奪公權(disenfranchised)。絕大多數佛州重罪罪犯，服刑完畢、緩刑屆滿及繳清罰款之後，便可恢復投票權，但以川普案件看來，不太可能趕在2024年大選投票日之前服刑屆滿。

川普在紐約也有住所，如果改成紐約州的登記選民，重罪犯在假釋期間可以投票。然而，紐約州與絕大多數其他州一樣，重罪犯坐牢期間將被褫奪公權，不能投票。

如果川普真的坐牢，選民還是可以投給人在獄中的川普，但川普自己則無法行使投票權。

如果正在服刑的川普贏得大選，將會如何？

答案是：「沒人知道」。柏克萊加大法學院(University of California, Berkeley School of Law)憲法教授契莫林斯基(Erwin Chemerinsky)說，這起案例與過去任何事件極不相同，結果如何「只能想像」。

從法律角度看，即使川普坐牢，還是有資格可以當總統，因為憲法並未明文禁止。洛杉磯羅耀拉法學院(Loyola Law School)選舉法教授潔西卡‧列文森(Jessica Levinson)分析：「制憲元老應該不曾預料到，有朝一日我們會出現這種狀況。」

但從實際角度來看，正在坐牢的候選人當選總統，將引發司法危機，爭議須由法院解決。從理論上看，根據美國憲法第25修正案，川普恐因無法履行職責而須由副總統代理職權，前提是副總統及多數內閣首長必須宣布川普無法視事，但由於政府高層首長都是川普欽點的挺川核心人物，不太可能背叛川普。

川普 投票 紐約時報

上一則

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

下一則

川普再遭起訴不低頭 貼文暗示支持者送他回白宮

延伸閱讀

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
川普起訴書內容曝光讓特勤局角色再受矚目

川普起訴書內容曝光讓特勤局角色再受矚目
川普有罪起訴沒在怕？企圖推翻大選結果「串謀欺騙」民調不降反升

川普有罪起訴沒在怕？企圖推翻大選結果「串謀欺騙」民調不降反升
紐時民調：拜登選情比一年前進步 與川普各占43%平手

紐時民調：拜登選情比一年前進步 與川普各占43%平手

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
圖為電子顯微鏡下的新冠肺炎病毒。美聯社

前所未見 科學家發現最多突變的新冠肺炎變種病毒

2023-07-28 16:10

超人氣

更多 >
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑
江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」

江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」
晨泳途中被浪捲走 長島男子何丹水中求生5小時奇跡獲救

晨泳途中被浪捲走 長島男子何丹水中求生5小時奇跡獲救
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區