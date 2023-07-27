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川普恐將遭到聯邦起訴 律師團與特別檢察官見面

記者顏伶如／即時報導
川普恐將遭到聯邦起訴，律師團27日與調查國會暴動的特別檢察官史密斯見面。（美聯社）
川普恐將遭到聯邦起訴，律師團27日與調查國會暴動的特別檢察官史密斯見面。（美聯社）

CNN 27日報導，多名消息人士透露，前總統川普可能很快遭到聯邦起訴，川普辯護律師團27日與調查國會暴動特別檢察官史密斯(Jack Smith)見面。

川普18日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，16日晚間收到史密斯寄發的「調查目標信」(target letter)，告知已經成為調查對象。

消息人士說，自從收到「調查目標信」之後，幕僚建議川普應該讓律師團與史密斯團隊見面，但遭川普拒絕。消息人士說，川普認為檢方起訴案木已成舟，沒必要碰面。

CNN報導，大陪審團成員27日上午進入華府聯邦法院，準備聽取檢方舉證川普與川普盟友如何企圖推翻2020年大選結果。報導指出，大陪審團通常每周二、周四固定開會，但上周並沒有行程。

美國廣播公司(ABC)報導，川普律師勞洛(John Lauro)、白朗奇(Todd Blanche)都將與史密斯調查團隊見面。

同樣由史密斯領軍調查的「密件門」，川普涉嫌擅自從白宮帶走機密檔案，上個月遭到37項重罪起訴。這是美國史上第一次出現前任總統面臨聯邦犯罪起訴，

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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