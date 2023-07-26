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商務部長雷蒙多警告：中國大量補貼 導致成熟晶片過剩

編譯葉亭均／綜合外電
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（歐新社）
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（歐新社）

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，華盛頓及其盟國有必要採取出口管制結合國內獎勵措施，來因應中國激進產業補貼將造成的半導體供應過剩。

雷蒙多26日在美國企業研究院舉行的一場討論會議中表示：「中國正在傾注大量資金補貼，將造成成熟晶片和傳統晶片的產能過剩，這是我們需要考慮並與盟友合作來加以防範的問題。」

她還表示，美國需要投資高階晶片產能，同時還要阻止最先進的技術進入中國。

雷蒙多表示，拜登政府正與產業領袖合作，並與盟國協調制定一套量身定制的新出口管制措施，但她不願透露時間表。

這些限制將建立在去年10月實施的限制措施的基礎上，「將使美國公司損失一些營收，但我們認為為了保護國家安全是值得的」。

同時間，半導體企業即將因美國527億美元提振國內半導體製造的方案而受惠。印第安那州聯邦參議員楊恩（Todd Young）表示，這出自於去年美國晶片與科學法的補貼方案將協助美國處理製造低階與高階晶片的雙重挑戰。

楊恩表示，一方面，較成熟晶片供應遇阻可能導致印第安那州等汽車製造廠的生產受干擾；另一方面，美國需要強化生產先進晶片的能力，這類先進晶片可在核子潛艇運作。

不過雷蒙多表示，晶片補助方案不代表美國產業政策的新紀元展開，因為這些方案只是出自於國安目的。她說 ：「將會有其他類似的立法嗎？我不知道，或許吧。」

楊恩說，短期內他聚焦確保一些晶片法中被忽視的面向，尤其是研發，將透過合適的程序取得充足的資金。

晶片 雷蒙多 拜登

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