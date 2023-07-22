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真正反攻未登場？國安顧問認為烏仍有大量戰力

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

編譯茅毅／即時報導
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華盛頓郵報21日刊登其「全球意見」欄目專欄作家羅金（Josh Rogin），題為「中國的行蹤不明外交部長，暴露習近平統治下北京的祕密」一文。他透露，美國政府內部對中國外長秦剛已消失近1個月的問題，有諸多臆測及陰謀論。有美國官員認為，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅可能是最大受益者。

羅金引述幾位美國官員指稱，針對秦剛的婚外情指控「可信」，但還無法予以證實。1位美國高官甚至說，秦剛在中國政府內的敵人為數眾多，他只是「略有才能」，僅因為與中國國家主席習近平走得近，就一飛衝天。秦剛的很多競爭者，均有充分理由忌妒他的飛黃騰達。據傳秦剛夫人送手工月餅給習近平夫人彭麗媛後，秦剛就進入習近平的核心社交圈。

秦剛去年12月從中國駐美大使升任外長，擔任駐美大使還不到兩年，今年3月又成為國務委員。羅金指稱，中共中央外事工作委員會辦公室主任、中國前外長王毅，則被認為是秦剛的頭號對手。

另1位美國官員則說，問題是誰將秦剛憑藉和習近平夫婦關係密切而迅速竄起的消息放出？誰因此獲益？王毅名列獲益者名單上的第1名。

對此，美國國務卿布林肯和國安顧問蘇利文皆未多加置評。前者21日出席美國阿斯本安全論壇爐邊談話時說，他6月訪中時曾在北京與秦剛會談，至於中國任何高官的下落，就留給中方對口官員處理。後者也在參加該論壇時聲稱，自己真的不清楚秦剛下落，只知道秦剛原本應該在此前的印尼東協會議時，和布林肯會晤，最後卻改與王毅會晤，「我們沒有別的消息」。

根據中國外交部官網，截至22日下午，在外長的介紹中，仍是秦剛。

秦剛 習近平 王毅

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