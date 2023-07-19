氣候特使柯瑞訪北京 稱未左右中國抗暖化政策

氣候特使柯瑞。（美聯社）

中國國家主席習近平 日前表示，北京 將自行決定對抗全球暖化的方式；美國氣候特使柯瑞 （John Kerry）今天說，華府沒有規定中國該如何解決氣候問題。

法新社報導，為了重啟雙邊氣候討論，柯瑞本月16日起訪問北京3天，他在最後一天於視訊會議上向記者表示，他與他的團隊與中國高官進行了「非常友好且富有成效的會議」。

他坦言，試圖為今年12月聯合國氣候變化綱要公約第28次締約國大會（COP 28）制定議程的討論並無突破，但沒有中國官員向他表達關切，認為美國逼迫他們依照美國的方式來解決氣候變遷問題。

習近平前一天在北京另一場環境保護大會上說，中國必須規劃出自己的減碳路線。

新華社報導，習近平說：「達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須由我們自己作主，絕不受他人左右。」他沒有直接提到柯瑞或美國，柯瑞當時也不在觀眾席中。

記者今天要求柯瑞置評時，他說：「我們沒有向任何人發號施令。我們致力於遵循科學行事。」

柯瑞訪問北京期間，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅、國務院總理李強、中國國家副主席韓正與中國氣候變化事務特使解振華會面。

柯瑞說：「我們所做的事情沒有涉及政治或意識形態…我會見的領導人之中，沒有人提到我們有任何理由不應在相互尊重的情況下，以目前的方式進行協調、合作。」