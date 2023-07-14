我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

拜登推學貸豁免新計畫 已償20至25年學貸者免債

微軟稱中國駭客利用程式瑕疵 盜美政府機關電郵

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
微軟（Microsoft）14日表示，中國駭客盜用微軟其中一個數位鑰匙，並利用微軟程式的瑕疵，竊取美國政府機關等客戶的電子郵件。（路透資料照片）
微軟（Microsoft）14日表示，中國駭客盜用微軟其中一個數位鑰匙，並利用微軟程式的瑕疵，竊取美國政府機關等客戶的電子郵件。（路透資料照片）

科技企業微軟（Microsoft）今天表示，中國駭客盜用微軟其中一個數位鑰匙，並利用微軟程式的瑕疵，竊取美國政府機關等客戶的電子郵件。

路透報導，微軟在一篇部落格文章中說，駭客使用這個數位鑰匙，並利用「微軟程式的驗證錯誤」來發動網路間諜行動。微軟沒有公開說明駭客如何取得數位鑰匙。

這篇文章對這波震撼網路安全界與美中關係的駭客行動提供迄今最詳盡的解釋。北京則否認涉及任何間諜活動。

微軟與美國官員12日晚間表示，與中國國家掛鉤的駭客自今年5月起偷偷進入約25個組織的電郵帳號。美國官員說，其中包括至少兩個政府機關，分別為國務院與商務部。

美國國務院高階官員說，國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天在雅加達與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅見面時說，任何針對美國政府、美國企業或美國公民的行動，「我們都極為關切，並將採取適當行動追究責任」。

微軟的部落格文章沒有解釋駭客如何取得微軟的數位鑰匙，於是一些專家猜測，微軟本身早在客戶電郵失竊之前就先遭駭客入侵。微軟沒有立即回覆關於數位鑰匙的問題。

這起駭客事件導致微軟的安全措施受到嚴格檢視，官員與國會議員呼籲這家總部設於華盛頓州雷孟市（Redmond）的公司讓所有客戶免費使用其最高階的數位審計服務，或稱審計日誌。

微軟昨晚在聲明中說，接受外界的批評指教，「我們正在評估回饋意見，並對其他模型持開放態度」，也正就此事與美國官員「積極接觸」。

微軟 駭客 國務院

上一則

路透：英特爾、高通等晶片廠CEO 下周赴華府談對中政策

延伸閱讀

追求穩定 布林肯：關切中方在南海和台海越發獨斷作為

追求穩定 布林肯：關切中方在南海和台海越發獨斷作為
中國跌下美國最大進口國寶座 美中脫鉤持續發酵

中國跌下美國最大進口國寶座 美中脫鉤持續發酵
國務院等25組織 遭中國駭客入侵 微軟：間諜行動竊機密

國務院等25組織 遭中國駭客入侵 微軟：間諜行動竊機密
微軟收購動視暴雪 大進展

微軟收購動視暴雪 大進展

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈。(路透)

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

2023-07-08 08:57
長島連環殺人案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)。(取自RH Consultants & Associates網站)

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

2023-07-14 15:30
面對豔陽天，北京故宮博院前的民眾紛紛打起陽傘。(美聯社)

快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球

2023-07-07 15:49
人工智慧愈來愈進化，從早前的服務業基本接待，到如今已可寫出程式。(美聯社)

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

2023-07-08 06:07

超人氣

更多 >
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡